Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Режим Токаєва підтримує Путіна економічно. Токаєв допомагає Путіну обходити санкції. Мільярди доларів вливаються у російську економіку. Росіяни отримали можливість жити та працювати у Казахстані, вони залишили Росію через санкції", - пояснив Садиков.

Також опозиціонер додав, що Казахстан залишається у складі євразійського економічного союзу з Росією.

"Казахстан залишається у складі військового блоку з Путіним - ОДКБ. Офіційні союзники Росії - Вірменія, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан підтримують позицію Росії, але щодо війни Росії проти України - дотримуються нейтралітету", - зауважив Садиков.

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