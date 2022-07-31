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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Токаєв допомагає Путіну обходити санкції, - казахський опозиціонер Садиков
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Токаєв допомагає Путіну обходити санкції, - казахський опозиціонер Садиков

31 липня, 2022 неділя
18:50
війна з Росією Токаєв з Путіним

Казахський опозиціонер, керівник інтернет-медіа БАСЕ Айдос Садиков вважає, що влада Казахстану підтримує Путіна та його режим

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Режим Токаєва підтримує Путіна економічно. Токаєв допомагає Путіну обходити санкції. Мільярди доларів вливаються у російську економіку. Росіяни отримали можливість жити та працювати у Казахстані, вони залишили Росію через санкції", - пояснив Садиков.

Також опозиціонер додав, що Казахстан залишається у складі євразійського економічного союзу з Росією.

"Казахстан залишається у складі військового блоку з Путіним - ОДКБ. Офіційні союзники Росії - Вірменія, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан підтримують позицію Росії, але щодо війни Росії проти України - дотримуються нейтралітету", - зауважив Садиков.

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