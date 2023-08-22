Toyota мусила зупинити виробництво в Чехії через дефіцит деталей
У вівторок, 22 серпня, представник автовиробника заявив, що чеський завод японської Toyota зупинив виробництво через дефіцит деталей, викликаний пожежею місцевого постачальника
Про це інформує Reuters.
"Учора ввечері (21 серпня, - ред.) нам довелося зупинити виробництво. Це, звичайно, вплине на наш виробничий план. Незрозуміло, як довго триватиме відключення", - сказав прессекретар Томаш Пароубек.
Відключення є другим цьогоріч на заводі, що випускає одне авто на добу після перерви в лютому.
Чеська Республіка сильно залежить від автомобільної промисловості, яку очолює Skoda Auto від Volkswagen. Також Hyundai має виробничий завод в країні.
- Нагадаємо, у березні 2022 року Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів на територію РФ, а у вересні остаточно закрила завод у Росії.
- 27 квітня стало відомо, що торік компанія виготовила та продала рекордну кількість авто.
- У липні японські компанії Toyota Motor і Mitsubishi Heavy Industries оголосили про співпрацю в розробці місяцеходів.
- Крім того, японський автовиробник Toyota збільшить інвестиції в технології електромобілів у Китаї, намагаючись випередити внутрішню конкуренцію на найбільшому ринку світу.
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