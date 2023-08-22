Toyota мусила зупинити виробництво в Чехії через дефіцит деталей

Про це інформує Reuters.

"Учора ввечері (21 серпня, - ред.) нам довелося зупинити виробництво. Це, звичайно, вплине на наш виробничий план. Незрозуміло, як довго триватиме відключення", - сказав прессекретар Томаш Пароубек.

Відключення є другим цьогоріч на заводі, що випускає одне авто на добу після перерви в лютому.

Чеська Республіка сильно залежить від автомобільної промисловості, яку очолює Skoda Auto від Volkswagen. Також Hyundai має виробничий завод в країні.