Трамп може претендувати на посаду спікера Палати представників, - Politico

Про це повідомляє Politico.

"За словами республіканця, знайомого з внутрішніми дискусіями, колишній президент Дональд Трамп розглядає можливість візиту в Капітолій наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там він готовий висунути себе як кандидата у спікери Палати представників.

Якщо це станеться, Трампу доведеться поговорити з Республіканською партією в Палаті представників незадовго до виборів внутрішнього спікера законодавців, які мають відбутися в середу.

Остаточного рішення ще не ухвалено. Республіканська партія в повному складі збереться у вівторок на внутрішній "форум кандидатів".

Politico пише, що поки неясно, чи буде Трамп балотуватися на посаду спікера. Для перемоги потрібна майже одноголосна підтримка Республіканської партії в Палаті представників, що є перешкодою для скандального колишнього президента.

Один із його найближчих союзників, голова судової Палати представників Джим Джордан, уже бере участь у перегонах. Раніше він розповідав, що цього тижня обговорював із Трампом свою кандидатуру на посаду спікера.

Також видання уточнює, що Палата представників ніколи не обирала спікера, який не був би членом Конгресу, хоча технічно це не є конституційною вимогою.

Трамп також може зіткнутися з проблемами з власними правилами конференції Республіканської партії. У них ідеться про те, що член керівництва Республіканської партії зобов'язаний піти у відставку, якщо йому пред'явлено обвинувачення в скоєнні кримінального злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на два або більше років.

Проте колишній президент відкрито загравав з ідеєю стати спікером Республіканської партії після падіння Кевіна Маккарті. І кілька членів, зокрема член палати представників Марджорі Тейлор Грін (республіканець від штату Джорджія), підтримали цю ідею.