Трампа оштрафували на $5000 за пост у соцмережі з фото співробітниці суду

Про це пише CNN.

Зазначається, що фото судді з лідером демократичної більшості у Сенаті Конгресу США Чаком Шумером було розміщено на сторінці Трампа в соцмережі Truth Social. У підписі до фото він назвав співробітницю Енгорона "подругою" Шумера.

Суд раніше зобов'язав видалити фотографію із соцмереж. Незабаром пост із фото було видалено, але залишився на сайті передвиборчої кампанії експрезидента США.

"Дональд Трамп отримав достатні попередження від цього Суду щодо можливих наслідків порушення наказу про кляп. Він конкретно визнав, що розуміє і буде виконувати його. Відповідно, винесення ще одного попередження вже недоцільне; цей суд далеко позаду стадії попередження", – сказав суддя Артур Енгорон.

Він застеріг адвокатів колишнього президента за "кричуще порушення" і припустив, що порушення можуть призвести до тюремного ув’язнення.

"Не помиляйтеся: у майбутньому за навмисні чи ненавмисні порушення до порушника будуть застосовуватися набагато жорсткіші санкції", - наголосив суддя.

За його словами, подальші порушення Трампа можуть призвести до більших штрафів або ув'язнення.

"Дональд Трамп отримав достатньо попереджень від цього суду щодо можливих наслідків порушення наказу про нерозголошення інформації. Він особисто підтвердив, що розуміє це і дотримуватиметься його", - заявив Енгорон у своїй ухвалі.