Треба зважати на збільшення кількості військових РФ, навіть попри низький рівень їхньої підготовки, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що 300 тис. мобілізованих російських військових, нехай навіть із поганою підготовкою, ускладнять роботу Збройним Силам України
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ми виходимо на певний новий етап по формуванню загроз і ми розуміємо наслідки того, що буде відбуватися з розширенням чисельності російського війська, яке сьогодні на території України становить 160 тис. особового складу. А мобілізація, навіть якщо там вийдуть на показник 300 тис., – це фактично подвоєння особового складу. І на це треба зважати, попри всі наші розуміння, що ці війська можуть бути слабо підготовленими, але кількість так само ми маємо брати до уваги", - сказав Сергій Згурець.
- Відзначимо, президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.
- 28 вересня стало відомо, що в Україну почали прибувати мобілізовані й засуджені росіяни для поповнення втрат окупантів.
- Генштаб також повідомляв, що російське керівництво відправило до Лиману Донецької області низькокваліфікованих солдатів на 7 танках, два з яких потрапили у ДТП під час слідування.
- Із тимчасово окупованого Севастополя до Херсонської області відправили 2000 мобілізованих з Криму, а військові комісари отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських військ кримських татар.
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