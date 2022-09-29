Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми виходимо на певний новий етап по формуванню загроз і ми розуміємо наслідки того, що буде відбуватися з розширенням чисельності російського війська, яке сьогодні на території України становить 160 тис. особового складу. А мобілізація, навіть якщо там вийдуть на показник 300 тис., – це фактично подвоєння особового складу. І на це треба зважати, попри всі наші розуміння, що ці війська можуть бути слабо підготовленими, але кількість так само ми маємо брати до уваги", - сказав Сергій Згурець.

Відзначимо, президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.

28 вересня стало відомо, що в Україну почали прибувати мобілізовані й засуджені росіяни для поповнення втрат окупантів.

Генштаб також повідомляв, що російське керівництво відправило до Лиману Донецької області низькокваліфікованих солдатів на 7 танках, два з яких потрапили у ДТП під час слідування.

Із тимчасово окупованого Севастополя до Херсонської області відправили 2000 мобілізованих з Криму, а військові комісари отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських військ кримських татар.

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