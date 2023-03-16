Тренер Тайсона пояснив, чому Ф'юрі відмовився від реваншу з Усиком
Американський тренер Тедді Атлас припустив, що Тайсон Ф'юрі відмовляється від реваншу з Олександром Усиком, оскільки після бою з українцем має намір завершити кар'єру
Про це Атлас розповів у програмі THE FIGHT with Teddy Atlas.
За словами американця, який на початку кар'єри тренував легендарного важковаговика Майка Тайсона, британець після бою за звання абсолютного чемпіона світу може завершити кар'єру.
"Ф'юрі заробив набагато більше грошей, ніж Усик. Я думаю, що йому не потрібен реванш. Мені здається, що він намагається піти. Можливо. Я не думаю, що це шалене припущення щодо Ф'юрі", - сказав Атлас.
Він висловив переконання, що Ф'юрі, у разі перемоги над Усиком, більше не буде чого доводити.
"Він має чудову кар'єру. Ніхто не знає, скільки ще вона триватиме. Я не хочу рахувати чужі гроші, але схоже, що в нього їх достатньо на два життя. Можливо, він уже вирішив, що після цього більше нічого не буде", – припустив Атлас.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 11 березня Олександр Усик заявив, що згоден на розподіл гонорарів 70:30 на користь Тайсона Ф'юрі, але зажадав, щоб британець передав 1 млн фунтів на потреби України.
- Тайсон Ф'юрі у відповідь заявив, що розпочав підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика.
- 12 березня промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен підтвердив, що поєдинок проти Олександра Усика відбудеться 29 квітня у Лондоні.
- Промоутер Едді Хірн запідозрив, що Тайсон Ф'юрі намагався зірвати бій з Олександром Усиком, коли пропонував йому розподіл гонорару 70:30 на свою користь.
- 13 березня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі вимагає, аби в контракті на бій з українцем Олександром Усиком не було пункту про реванш.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.17
Купівля 38.17Продаж 38.95
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе