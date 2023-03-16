Про це Атлас розповів у програмі THE FIGHT with Teddy Atlas.

За словами американця, який на початку кар'єри тренував легендарного важковаговика Майка Тайсона, британець після бою за звання абсолютного чемпіона світу може завершити кар'єру.

"Ф'юрі заробив набагато більше грошей, ніж Усик. Я думаю, що йому не потрібен реванш. Мені здається, що він намагається піти. Можливо. Я не думаю, що це шалене припущення щодо Ф'юрі", - сказав Атлас.

Він висловив переконання, що Ф'юрі, у разі перемоги над Усиком, більше не буде чого доводити.

"Він має чудову кар'єру. Ніхто не знає, скільки ще вона триватиме. Я не хочу рахувати чужі гроші, але схоже, що в нього їх достатньо на два життя. Можливо, він уже вирішив, що після цього більше нічого не буде", – припустив Атлас.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).