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Головна війна з Росією Три "байрактари", на які збирав кошти фонд Притули, уже надійшли в Україну

Три "байрактари", на які збирав кошти фонд Притули, уже надійшли в Україну

6 вересня, 2022 вiвторок
03:14
війна з Росією Байрактари для України

Три безпілотники Bayraktar TB2, які турецька компанія Baykar Makina пообіцяла безкоштовно передати українській стороні за зібрані кошти в рамках проєкту "Народний байрактар", вже доставлено в Україну

Про це у місті Кєльце в Польщі на Міжнародній виставці оборонної промисловості розповів гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, повідомляє "Укрінформ".

"Ми поставили в Україну "байрактар", з литовської акції і вже поставили три безпілотники з акції Притули. Вони вже в Україні", - сказав Байрактар.

Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз потерпає від безпідставної і несправедливої агресії. Відтак багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Він зауважив, що компанія теж хотіла долучитися до цієї акції, тому було ухвалено рішення не брати грошей за ці безпілотники, а узгоджено, що зібрані кошти буде витрачено на гуманітарні проєкти.

  • 23 червня Фонд Притули та український блогер Лачен взялися зібрати 500 млн грн на три "байрактари".
  • Українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень.
  • 27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безкоштовно "байрактари", на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.
  • У середині серпня Притула повідомив, що його фонд на кошти, що були зібрані українцями для закупівлі безпілотників, купив супутник для ЗСУ. Відтак українська армія швидко отримуватиме супутникові знімки високої якості, які допоможуть українським військовим з оперативним плануванням операцій.

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Туреччина
зброя для України
Байрактар
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