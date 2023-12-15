Три дні поспіль окупанти здійснюють по 80 штурмових дій на Таврійському напрямку

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Окупанти не зменшують кількості бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ Таврія. Три дні поспіль – близько 80 штурмових дій щодобово. Переважна більшість – на Донеччині. Штурмові групи в основному до 20 осіб. Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки", - зазначив він.

За його словами вчора, 14 грудня, знову відбулось збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби.

В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби російські загарбники завдали 15 авіаударів, провели 76 бойових зіткнень та здійснили 631 артобстріл.

"Наші воїни стійко тримають оборону. Загальні втрати ворога минулої доби склали 414 осіб. Знищено 23 одиниці військової техніки. Зокрема, 1 танк, 10 ББМ, 2 артсистеми, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобілі, 2 одиниці спецтехніки та 2 склади боєприпасів. Ще 20 одиниць техніки ворога пошкоджено", - поінформував Тарнавський.