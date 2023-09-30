Трубін провів "сухий" матч у принциповому протистоянні з "Порту"

Про це пише Ua Футбол.

В основі "орлів" вийшов Анатолій Трубін, і це був перший матч українця у Португалії в якому він не пропустив гол.

WhoScored оцінив гру воротаря в 7,7 – це найкраща оцінка у складі обох команд.

За 90 хвилин на полі Трубін зробив 2 сейви, двічі вдало вийшов на м'яч, перехопив 2 навіси, зробив 26 дотиків м'яча, віддав 9 точних передач з 12 (75%), виграв 1 верхову дуель з 1 і провів 1 відбір м'яча.

Показник Goals prevented (голи, які не допустив голкіпер) Трубіна становив 0,17.

Хто такий Анатолій Трубін

22-річний Анатолій Трубін провів у минулому сезоні за "Шахтар" 38 матчів, з них 14 відстояв "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 22 млн євро - він найдорожчий воротар України.

17 вересня Анатолій Трубін провів перший матч за португальську "Бенфіку". Українець загалом зіграв 3 гри та пропустив 4 м'ячі. Проте його ще не можна назвати основним воротарем команди. З моменту свого переходу 3 матчі він просидів у запасі, ще в одній грі не потрапив у заявку.

На рахунку Трубіна 7 матчів у складі національної команди України.

Трансфер Трубіна в Бенфіку

"Шахтар" отримав від лісабонців гарантовану компенсацію в розмірі 10 мільйонів євро. Для "гірників" передбачений мільйон євро у формі бонусних виплат. Окрім цього "Шахтар" отримає 40% від суми подальшого перепродажу воротаря.

Воротар уклав з клубом контракт на 5 років, до 2028 року. Його попередня угода з "Шахтарем" спливала наприкінці сезону 2023/24.