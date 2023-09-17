Українець Трубін дебютував за "Бенфіку"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 5-му турі чемпіонату Португалії з футболу "Бенфіка" обіграла з "Візелу" з рахунком 2:1. Тренерський штаб довірив Анатолію Трубіну місце в основному складі лісабонців - для українського воротаря це дебют за "Бенфіку".

Flashscore нагородив Трубіна оцінкою 6,8 за матч проти "Візели". Суперник завдав лише 2 удари в площину воріт "Бенфіки". А гол, який забив Саму, це удар з пенальті.

"Бенфіка" є чинним чемпіоном Португалії та виступатиме у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Хто такий Анатолій Трубін

22-річний Анатолій Трубін провів у минулому сезоні за "Шахтар" 38 матчів, з них 14 відстояв "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 22 млн євро - він найдорожчий воротар України.

На рахунку Трубіна 7 матчів у складі національної команди України.

Трансфер Трубіна в Бенфіку

"Шахтар" отримав від лісабонців гарантовану компенсацію в розмірі 10 мільйонів євро. Для "гірників" передбачений мільйон євро у формі бонусних виплат. Окрім цього "Шахтар" отримає 40% від суми подальшого перепродажу воротаря.

Воротар уклав з клубом контракт на 5 років, до 2028 року. Його попередня угода з "Шахтарем" спливала наприкінці сезону 2023/24.