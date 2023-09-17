Українець Трубін дебютував за "Бенфіку"
Український воротар Анатолій Трубін провів перший матч за португальську "Бенфіку"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 5-му турі чемпіонату Португалії з футболу "Бенфіка" обіграла з "Візелу" з рахунком 2:1. Тренерський штаб довірив Анатолію Трубіну місце в основному складі лісабонців - для українського воротаря це дебют за "Бенфіку".
Flashscore нагородив Трубіна оцінкою 6,8 за матч проти "Візели". Суперник завдав лише 2 удари в площину воріт "Бенфіки". А гол, який забив Саму, це удар з пенальті.
"Бенфіка" є чинним чемпіоном Португалії та виступатиме у груповому раунді Ліги чемпіонів.
Хто такий Анатолій Трубін
22-річний Анатолій Трубін провів у минулому сезоні за "Шахтар" 38 матчів, з них 14 відстояв "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 22 млн євро - він найдорожчий воротар України.
На рахунку Трубіна 7 матчів у складі національної команди України.
Трансфер Трубіна в Бенфіку
"Шахтар" отримав від лісабонців гарантовану компенсацію в розмірі 10 мільйонів євро. Для "гірників" передбачений мільйон євро у формі бонусних виплат. Окрім цього "Шахтар" отримає 40% від суми подальшого перепродажу воротаря.
Воротар уклав з клубом контракт на 5 років, до 2028 року. Його попередня угода з "Шахтарем" спливала наприкінці сезону 2023/24.
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