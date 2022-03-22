Це буде фатальна помилка ворога наступати з Півночі, – голова рівненської ОВА
Віталій Коваль зауважив, що за 27 днів протистояння Рівненщина підготувались до ймовірного нападу з боку Білорусі
"Територіальна оборона, Збройні сили, добровольчі формування – всі приведені в стан готовності", – сказав він в етері Espreso TV.
Коваль наголосив: "Це буде фатальна помилка ворога наступати з Півночі. Проте якщо ж вони наважаться, то достойна відсіч буде безперечно".
Читайте також: Україні необхідно дипломатично працювати з Китаєм, Сі Цзіньпінь уже "приміряє на себе регалії", що може впливати на Путіна, – екскерівник Служби зовнішньої розвідки
Також він додав, що Рівненщина готується до забезпечення економічного фронту, щоб всі підприємства працювали: "Перше завдання – посівна. Аграрії зазначають, що сіяти будуть в повному обсязі".
Читайте також: Країна, яка гіпотетично може допомогти Україні, – це Польща, тим паче враховуючи загрозу з боку Білорусі, – радник міністра оборони України
Окрім того, голова рівненської ОВА зауважив, що в мирного населення білорусі повний спротив підтримувати війну росії проти України: "Ми зустрічаємо непоодинокі випадки, коли білоруське населення всіма своїми діями, розмовами, поглядами виступає проти війни. Це не може не тішити, проте це точно не привід заспокоюватись. Розуміємо, якщо буде дана команда керівництва Білорусі, то військові частини можуть піти. Інше питання їхня мотивація і тактика ведення бойових дій. Бо вони йдуть з позиції нападу, а українські військові та мирні населення захищають свою землю – і це дві принципово різні позиції".
Читайте також: Окупанти використовують уже вже план "С" і далі, попередні не спрацювали, – офіцер ЗСУ, нардеп
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.22
- Актуальне
- Важливе