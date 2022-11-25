Про це розповів військовий експерт Ігор Козій в коментарі Gazeta.ua.

"Найгарячішою точкою на фронті залишається Донбас. Там росіяни наступають. Ми намагаємося проводити наступальні дії на Луганщині. Збройні сили України справляються. Питання в тому, щоб нам своєчасно постачали боєприпаси й зброю для звільнення наших територій", – каже експерт.

Козій розповів, що готується у Криму.

"Це буде наступна стадія. Сьогодні перепоною для нас на півострові є Чорноморський флот Росії. Вся інфраструктура побудована навколо нього. І нам треба знищувати російські кораблі, які є носіями ракет. Їх знищення означатиме, що Росія зможе лише плавати Чорним морем, але не зможе заподіювати шкоду. Також питання – чи має Росія резерви, які вона зараз готує. Це два ключові питання зараз. Також важливе питання з посиленням санкційного контролю. Насамперед щодо Ірану й комплектовання до їхніх дронів, які виготовляють у США та Європі. Треба сфокусуватися на цьому питанні", – додає Козій.

Щодо Півночі, то ймовірність наступу завжди є, проте наскільки вона реалістична, експерт говорити, що це залежить від розвідувального й контррозвідувального товариств: "Наскільки зараз ця загроза велика – складно сказати. Це знає лише обмежене коло осіб у державі".

12 листопада американське видання The New York Times спрогнозувало, що після звільнення Херсону ЗСУ можуть продовжити наступ у напрямку Мелітополя в Запорізькій області та Сватового на Луганщині.

Місто Сватове у Луганській області перетворилося на найбільш вразливу ділянку оборони російської армії на фронті.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що військове керівництво РФ перекидає на Луганщину угруповання з Херсонського плацдарму.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb