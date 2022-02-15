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"Це буде порушенням Мінських домовленостей. Процес зупиниться": Шольц про можливе визнання Росією "Л/ДНР"

15 лютого, 2022 вiвторок
17:23
Суспільство Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав визнання РФ так званих Л/ДНР "політичною катастрофою" і заявив, що це зупинить процес Мінських домовленостей

Про це він повідомив на пресконференції 15 лютого, передає Еспресо.TV.

"Усі мають дотримуватися Мінських домовленостей. Це стосується і уряду України, і, звісно, це стосується Росії, Німеччини, Франції, які беруть участь у політичному процесі, і тому так важливо, щоб усі вносили у це свій вклад", - сказав Шольц.

Він зазначив, що питання, пов'язані з "особливим статусом" ОРДЛО, місцевими виборами на окупованій території і формулою Штайнмаєра будуть представлені у тристоронньому форматі між Росією, Україною та ОБСЄ й будуть обговорюватися з іншими залученими сторонами.

Шольц наголосив, що визнання "Л/ДНР" Росією зупинить процес Мінських домовленостей.

"Якщо парламент сьогодні прийме те, що було запропоновано, тоді це стане реальністю і це буде порушенням Мінських домовленостей. Це означатиме, що процес зупиниться, це буде політичною катастрофою", - резюмував він.

  • Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську народні республіки. 
  • 14 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій території.
  • У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".
  • 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".
  • Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.

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"ЛНР"
"ДНР"
Мінські домовленості
Держдума Росії
Шольц
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