"Це буде порушенням Мінських домовленостей. Процес зупиниться": Шольц про можливе визнання Росією "Л/ДНР"

Про це він повідомив на пресконференції 15 лютого, передає Еспресо.TV.



"Усі мають дотримуватися Мінських домовленостей. Це стосується і уряду України, і, звісно, це стосується Росії, Німеччини, Франції, які беруть участь у політичному процесі, і тому так важливо, щоб усі вносили у це свій вклад", - сказав Шольц.



Він зазначив, що питання, пов'язані з "особливим статусом" ОРДЛО, місцевими виборами на окупованій території і формулою Штайнмаєра будуть представлені у тристоронньому форматі між Росією, Україною та ОБСЄ й будуть обговорюватися з іншими залученими сторонами.



Шольц наголосив, що визнання "Л/ДНР" Росією зупинить процес Мінських домовленостей.



"Якщо парламент сьогодні прийме те, що було запропоновано, тоді це стане реальністю і це буде порушенням Мінських домовленостей. Це означатиме, що процес зупиниться, це буде політичною катастрофою", - резюмував він.

Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську народні республіки.

14 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій території.

У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.