Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Прихильники цієї реформи посилаються на демографію, однак це має опосередковане відношення. До війни населення України за різними оцінками було 40 млн, а працездатних українців – 24 млн. І тільки 13 млн платило єдиний соціальний внесок (ЄСВ – ред). Так от сьогодні такого резерву платників ЄСВ, як в Україні до війни, не було у жодній країні Європи. У європейських країнах або збільшували пенсійний вік, або підіймали ставки відрахувань до соціальних фондів. А в Україні проблема більше у тіньовій економці, а не у демографії", - прокоментував ексміністр соціальної політики України.



Андрій Рева додав, що низькі пенсії через те, що всі пішли у тінь за допомогою Гетьманцева, уряду, які зробили, щоб кількість платників ЄСВ була мінімальною, і сьогодні їх близько 8 млн.



"А тепер з тих грошей, які йдуть на пенсії, вони хочуть вилучити частину і передати недержавним пенсійним фондам, щоб вони також збагатились на цьому. Відповідно, щоб ще більше бюджетних проблем виникло у держбюджеті України. Тому, це тупиковий і явно корупційний шлях. Скажіть, яке може бути накопичення у країні, якщо у нас інфляція 30%? Для того, щоб накопичити потрібно над рівнем інфляції дохідність ще плюс як мінімум 2%. Де ви сьогодні знайдете бізнес в Україні з прибутковістю у 32%? Якщо цього нема, то це просто буде фінансова піраміда, яка рухне, обвалиться і завалить всіх тих, хто буде при владі через 20 років. Ні Марченко, ні Шмигаля, ні Зеленського через 20 років на цих посадах не буде, а ця піраміда рухне, коли треба буде виплачувати. Тому зараз треба людям пояснити, що ця злочинна схема намагається бути запровадженою під темою турботи про пенсіонерів. Адже тут тільки комерційний та корупційний інтерес осіб, які протягають цю, так звану, реформу", - підсумував Рева.

Раніше заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко зазначила, що накопичувальна система пенсій не на часі: або пенсіонери отримають менше або держава перекриє дефіцит і сплатить комісію

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