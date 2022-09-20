Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Як ми вже попереджали впродовж декількох місяців, схоже, Росія проведе фіктивні референдуми на окупованих нею територіях України", - заявив Салліван.

Радник президента США додав, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях є "кричущим порушенням суверенітету України".

"Росія поспішає з проведенням референдумів у відповідь на українські військові здобутки та для підготовки до мобілізаційних заходів", - додав Салліван.

Раніше окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав плани окупантів щодо "референдумів" на окупованих територіях "наївним шантажем погрозами"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що псевдореферендуми окупантів не завадять ЗСУ звільнити окуповані території.

20 вересня держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".

Російські ринки у вівторок обвалилися на тлі новин про референдуми, що готують, на окупованих Росією територіях України, а також зміни КПК щодо мобілізації та воєнного стану.

Глава Міністерства закордонних справ Латвії після оголошення РФ псевдореферендумів закликав світ до нових санкцій проти країни-агресора та надання Україні більше зброї.

Міністерство оборони України відреагувало на плани російських окупантів провести незаконні "референдуми" щодо приєднання до РФ територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.

У Європейському Союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, так само як і проведення на окупованих українських територіях "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув оголошені окупантами плани щодо "референдумів" про приєднання до Росії в чотирьох областях України як неприйнятні.

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