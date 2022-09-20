Це кричуще порушення суверенітету України, - у США прокоментували наміри РФ провести "референдуми"
У Білому домі заявили, що знають про наміри Росії провести фіктивні референдуми та мають дані про можливу часткову мобілізацію
Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
"Як ми вже попереджали впродовж декількох місяців, схоже, Росія проведе фіктивні референдуми на окупованих нею територіях України", - заявив Салліван.
Радник президента США додав, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях є "кричущим порушенням суверенітету України".
"Росія поспішає з проведенням референдумів у відповідь на українські військові здобутки та для підготовки до мобілізаційних заходів", - додав Салліван.
- Раніше окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.
- Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав плани окупантів щодо "референдумів" на окупованих територіях "наївним шантажем погрозами"
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що псевдореферендуми окупантів не завадять ЗСУ звільнити окуповані території.
- 20 вересня держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".
- Російські ринки у вівторок обвалилися на тлі новин про референдуми, що готують, на окупованих Росією територіях України, а також зміни КПК щодо мобілізації та воєнного стану.
- Глава Міністерства закордонних справ Латвії після оголошення РФ псевдореферендумів закликав світ до нових санкцій проти країни-агресора та надання Україні більше зброї.
- Міністерство оборони України відреагувало на плани російських окупантів провести незаконні "референдуми" щодо приєднання до РФ територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.
- У Європейському Союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, так само як і проведення на окупованих українських територіях "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув оголошені окупантами плани щодо "референдумів" про приєднання до Росії в чотирьох областях України як неприйнятні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.42
Купівля 40.42Продаж 41.33
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе