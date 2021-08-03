"Це моя земля, це не їхня земля, це ніколи не буде російською територією": Зеленський назвав повернення Криму "питанням часу"
Президент Володимир Зеленський вважає, що російські окупанти не будуть помирати за Крим
Про це президент заявив у інтерв'ю каналу "Дом", частину якого виклав у Telegram.
"Я знаю, що блокують контакти (на окупованій території, - ред.), але я певний, що це не можливо все одно, тому що ти любиш цю країну чи не любиш. От любиш - ти українець, не любиш - ти гість, ти мандрівник", - сказав Зеленський.
На його думку, окупанти ніколи не будуть любити Крим, як люблять його українці.
"Для тебе ця природа - унікальна, для тебе це море - дитинство, для тебе - ці рапани-вони
смачні, і ти коли їх їси, шукаєш там пісочок. Тому що в дитинстві було так - на зубах. Це ж неможливо прищепити, це моє. Я цей Крим знаю. Ходили на Ай-Петрі, Костропіль, Жуківка, палатки, стрибаєш з 14 м зі скелі, дивував свою майбутню дружину. Тряслись колінки, а я стрибав. Я там жив, це моя земля, не їх", - заявив президент.
Він заявив, що росіян не буде в Криму.
"Вони не будуть тут, їх покоління рости тут не буде, діти їх тут не перебувають і помирати вони за нашу землю також не будуть. Це ніколи не буде російською територією", - сказав Зеленський.
За його словами, не можна видалити історичну пам'ять.
"Не можна в голову прошити татарам і сказати: "Вас не було, що була депортація - це все вигадали". Неможливо це, та хоч перепишіть історію, хоч всі міста переназвіть. Зітріть цю історію. Всі вони повернуться до себе додому. Питання часу", - підсумував президент.
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