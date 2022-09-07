"Це можливо лише за умови повного повернення ЗАЕС під контроль України": Міненерго про виконання рекомендацій МАГАТЕ
Україна була ініціатором місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку атомну електростанцію, яку захопили російські окупанти. Тепер важливо виконати усі рекомендації місії, а це можливо лише за умови повного повернення станції під контроль України
Про це повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко у фейсбуці.
"Ми високо цінуємо роботу місії МАГАТЕ. Саме Україна була її ініціатором і доклала максимум зусиль для її реалізації. Тепер важливо імплементувати рекомендації місії. А це можливо лише за умови повного повернення ЗАЕС під контроль України. Оскільки лише ми здатні гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації, і зацікавлені в цьому, на відміну від росіян", - пише Галущенко.
За словами міністра, враховуючи безпрецедентну ситуацію з окупацією іноземними військами ядерного об'єкта іншої країни, потрібно якнайшвидше оновити стандарти та протоколи роботи МАГАТЕ.
"Рафаель Гроссі неодноразово наголошував, що місія МАГАТЕ на окуповану іноземними військами станцію відбувається вперше в історії. І, відповідно, чинні стандарти й протоколи роботи МАГАТЕ обмежують їх в можливості робити висновки. То ж, потрібно оновити ці стандарти й протоколи якнайскоріше. Наявність оцінювальних висновків точно зняла б усі дискусії стосовно того, "хто винен і що робити", які майстерно розпалює російська пропаганда навіть під час засідання Радбезу", - йдеться у повідомленні.
Галущенко зауважив, що потрібно впроваджувати санкції за акти ядерного тероризму, прецедент яких створила Росія.
"Світові санкції мають бути накладені на компанію “Росатом”, представники якої намагаються керувати роботою Запорізької АЕС, не маючи для цього ніяких прав і повноважень. Україна вже розпочала санкційний процес щодо понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією", - пише він.
"Інакше українська ЗАЕС створить дуже небезпечний прецедент: нездатність світу приборкати державу, що поводить себе як терорист на захопленій атомній станції, може стати карт-бланшем для інших чинити так само. І тоді у світі не залишиться безпеки ні для кого", - пише Галущенко.
- 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
- Рафаель Гроссі пропонує Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй створити зону ядерної безпеки й захисту на Запорізькій атомній електростанції.
- Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку АЕС, яка окупована росіянами.
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія намагалася тиснути на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час підготовки звіту про Запорізьку атомну електростанцію. Єдиним способом усунути ядерну загрозу є виведення військ та озброєння Росії зі станції.
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