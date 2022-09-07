Про це повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко у фейсбуці.

"Ми високо цінуємо роботу місії МАГАТЕ. Саме Україна була її ініціатором і доклала максимум зусиль для її реалізації. Тепер важливо імплементувати рекомендації місії. А це можливо лише за умови повного повернення ЗАЕС під контроль України. Оскільки лише ми здатні гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації, і зацікавлені в цьому, на відміну від росіян", - пише Галущенко.

За словами міністра, враховуючи безпрецедентну ситуацію з окупацією іноземними військами ядерного об'єкта іншої країни, потрібно якнайшвидше оновити стандарти та протоколи роботи МАГАТЕ.

"Рафаель Гроссі неодноразово наголошував, що місія МАГАТЕ на окуповану іноземними військами станцію відбувається вперше в історії. І, відповідно, чинні стандарти й протоколи роботи МАГАТЕ обмежують їх в можливості робити висновки. То ж, потрібно оновити ці стандарти й протоколи якнайскоріше. Наявність оцінювальних висновків точно зняла б усі дискусії стосовно того, "хто винен і що робити", які майстерно розпалює російська пропаганда навіть під час засідання Радбезу", - йдеться у повідомленні.

Галущенко зауважив, що потрібно впроваджувати санкції за акти ядерного тероризму, прецедент яких створила Росія.

"Світові санкції мають бути накладені на компанію “Росатом”, представники якої намагаються керувати роботою Запорізької АЕС, не маючи для цього ніяких прав і повноважень. Україна вже розпочала санкційний процес щодо понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією", - пише він.

Також Міністр енергетики України висловив сподівання, щоб висновки місії та результати її подальшої роботи на ЗАЕС дійсно стали основою для майбутньої зміни міжнародного законодавства, оскільки світ повинен мати змогу ефективної протидії ядерному тероризму.

"Інакше українська ЗАЕС створить дуже небезпечний прецедент: нездатність світу приборкати державу, що поводить себе як терорист на захопленій атомній станції, може стати карт-бланшем для інших чинити так само. І тоді у світі не залишиться безпеки ні для кого", - пише Галущенко.