"Це ознака зарозумілості": посол у Німеччині Мельник обурився ідеєю депутата Бундестагу Шміда розміщувати мігрантів в Україні
Посол України в Німеччині Андрій Мельник із обуренням відреагував на ідею німецького політика Нільса Шміда відправляти мігрантів із Білорусі в Україну
Про це повідомляє DW.
"З приводу цієї недолугої ініціативи українську громадськість найбільше обурило і навіть шокувало те, що наш уряд перед цим навіть не запитали та не проконсультувалися з ним", - сказав Мельник.
Посол України назвав пропозицію німецького політика "ознакою відсутності поваги та навіть зарозумілістю стосовно України".
"Створюється враження, що деякі німецькі політики ставляться до нас не як до рівноправних партнерів, а як до якоїсь сусідньої території, своєрідного звалища для мігрантів, які нізащо не мають потрапити до Євросоюзу", - додав Мельник.
Посол наголосив, що Україна буде готова обговорити питання про те, як полегшити ситуацію з мігрантами на кордоні, якщо ЄС дійсно офіційно звернеться по допомогу.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі білоруських силовиків.
- У ніч на 9 листопада близько 500 мігрантів перекинули до кордону з Литвою.
- Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
- ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.
- Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив міграційну кризу на кордоні ЄС з Білоруссю із президентом Литви.
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