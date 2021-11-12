"Це ознака зарозумілості": посол у Німеччині Мельник обурився ідеєю депутата Бундестагу Шміда розміщувати мігрантів в Україні

Про це повідомляє DW.



"З приводу цієї недолугої ініціативи українську громадськість найбільше обурило і навіть шокувало те, що наш уряд перед цим навіть не запитали та не проконсультувалися з ним", - сказав Мельник.



Посол України назвав пропозицію німецького політика "ознакою відсутності поваги та навіть зарозумілістю стосовно України".



"Створюється враження, що деякі німецькі політики ставляться до нас не як до рівноправних партнерів, а як до якоїсь сусідньої території, своєрідного звалища для мігрантів, які нізащо не мають потрапити до Євросоюзу", - додав Мельник.



Посол наголосив, що Україна буде готова обговорити питання про те, як полегшити ситуацію з мігрантами на кордоні, якщо ЄС дійсно офіційно звернеться по допомогу.

Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі білоруських силовиків.

У ніч на 9 листопада близько 500 мігрантів перекинули до кордону з Литвою.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.

Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.

Президент України Володимир Зеленський обговорив міграційну кризу на кордоні ЄС з Білоруссю із президентом Литви.