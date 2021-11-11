"Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації": Зеленський обговорив міграційну кризу із президентом Литви

Про це Зеленський повідомив у Twitter.



"Обговорив телофоном з Ґітанасом Науседою складну ситуацію на кордонах Білорусі та Європейського Союзу. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах", - написав Зеленський.



Президент зазначив, що Україна та Литва домовилися координувати заходи, щоб зберігати свободу пересування громадян обох країн під час пандемії.

Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.

Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.