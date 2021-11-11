"Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації": Зеленський обговорив міграційну кризу із президентом Литви
Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Литви Ґітанасом Науседою міграційну кризу на кордонах ЄС із Білоруссю
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Обговорив телофоном з Ґітанасом Науседою складну ситуацію на кордонах Білорусі та Європейського Союзу. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах", - написав Зеленський.
Президент зазначив, що Україна та Литва домовилися координувати заходи, щоб зберігати свободу пересування громадян обох країн під час пандемії.
"Продуктивна розмова із Володимиром Зеленським щодо погіршення ситуації з нелегальними мігрантами на білоруському кордоні і пересування російських військ на східному кордоні України. У неспокійний час найважливіше бути на одній хвилі зі своїми партнерами та союзниками", - написав Науседа у Twitter.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
- Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
- ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.
- Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.
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