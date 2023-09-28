Це початок великої історії: нардеп Дунда про майбутні рейди на території РФ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми не зможемо виграти війну й дійти до кордонів 1991 року, якщо не буде рейдів і руху, який почався влітку по тилах Бєлгородської й Курської областей. Тобто у цих рейдів є велика складова. У нас проводилися великі заходи та навчання. Такі рейди, починаючи з жовтня, не тільки будуть постійними, а ще будуть і збільшуватися", - підкреслив Дунда.

За його словами, може початися розмова стосовно перемовин і майбутнього Бєлгородської й Курської областей.

"Потрібно, щоб ці регіони палали. Палали так само, а може й більше, як наші Харківщина й Чернігівщина. Це має великий вплив на імперію. Тому що для мешканців цих регіонів стане зрозумілим, що імперська модель вже не працює. Тобто Москва вже не має жодних сил утримувати й забезпечувати безпеку на цих територіях, і відповідно немає сенсу звертати на них увагу. Тоді може початися розмова, якщо вже не почалася, стосовно перемовин і майбутнього цих регіонів. Тобто це початок великої історії", - наголосив Дунда.

У четвер, 28 вересня, Легіон "Свобода Росії" повідомив про бій у Бєлгородській області з метою "зачистки від путінської погані"

Що відомо про діяльність Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.

2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду на Бєлгородщині. Цього разу російські партизани зосередили увагу на місті Шебекіно.

3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.

"Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірій зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.

Ранком 4 червня добровольці заявили про бої на підступах до Шебекіно.

Вдень 4 червня РДК і легіон записали відео з двома полоненими, в якому звернулися до обласного керівника В'ячеслава Гладкова. Вони попросили його прийти та забрати полонених підконтрольної Путіну армії.

Гладков погодився на зустріч заради того аби забрати полонених, але зрештою не прийшов. Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" повідомили про свій намір передати російських полонених в обмінний фонд української сторони.

Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що якщо до України надійдуть звернення про гумкоридор для жителів Бєлгородщини, то наша країна їх розгляне.

У середу, 7 червня, бійці легіону "Свобода Росії" оголосили, що вважають Крим - тимчасово окупованою частиною України.

Також 7 червня командир Російського добровольчого корпусу заявив, що вони вже 7 днів контролюють Нову Таволжанку Бєлгородської області.

8 липня у Легіоні повідомили, що "Свобода Росії" планує провести черговий рейд на території РФ.







