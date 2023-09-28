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"Зачистка від путінської погані": Легіон "Свобода Росії" повідомив про бій у Бєлгородській області

28 вересня, 2023 четвер
16:03
Війна з Росією легіон "Свобода Росії"

У четвер, 28 вересня, Легіон "Свобода Росії" повідомив про бій у Бєлгородській області з метою "зачистки від путінської погані"

Про це йдеться у телеграмі угруповання.

"Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області. Серед легіонерів поранених та загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Коношенкову. Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни. Йде бій, усі деталі після", - йдеться у заяві.

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Зазначається, що в оперативному штабі Бєлгородської області також заявили про бій між прикордонниками РФ та легіонерами. Там стверджують, що заходу на територію області не було.

"У кількох джерелах поширюється інформація, що в районі населених пунктів Старосілля та Теребрено було здійснено захід ДРГ. Жодного заходу не було. Прикордонники спільно з іншими силовими структурами розпочали бій на лінії розмежування. Нагадаємо, у селі Старосілля введено режим НС. Жителів села відселили торік у жовтні. Ніхто зараз там не мешкає"", - заявляє місцева влада.

Що відомо про діяльність Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.

2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду на Бєлгородщині. Цього разу російські партизани зосередили увагу на місті Шебекіно.

3 червня, легіонери звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.

"Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірій зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.

Ранком 4 червня добровольці заявили про бої на підступах до Шебекіно.

Вдень 4 червня РДК і легіон записали відео з двома полоненими, в якому звернулися до обласного керівника В'ячеслава Гладкова. Вони попросили його прийти та забрати полонених підконтрольної Путіну армії.

Гладков погодився на зустріч заради того аби забрати полонених, але зрештою не прийшов. Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" повідомили про свій намір передати російських полонених в обмінний фонд української сторони.

Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що якщо до України надійдуть звернення про гумкоридор для жителів Бєлгородщини, то наша країна їх розгляне.

У середу, 7 червня, бійці легіону "Свобода Росії" оголосили, що вважають Крим - тимчасово окупованою частиною України.

Також 7 червня командир Російського добровольчого корпусу заявив, що вони вже 7 днів контролюють Нову Таволжанку Бєлгородської області.

8 липня у Легіоні повідомили, що "Свобода Росії" планує провести черговий рейд на території РФ.

Росія
Бєлгород
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