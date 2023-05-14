Про це повідомляє Luckypunch.net в Instagram.

За словами промоутера українця Олександра Красюка, EBU (Європейський боксерський союз) ухвалив підозріле рішення, коли примусив Дениса Берінчика захищати чемпіонський титул в легкій вазі (до 61,2 кг) у поєдинку проти 47-річного італійця.

"Берінчику від EBU було призначено офіційного претендента для захисту пояса - Еміліано Марсілі. Він є італійцем та бійцем італійського промоутера. Офіс EBU знаходиться у Римі і генеральний секретар цієї організації - італійка. Це вже не вперше EBU приймає кумедні рішення на кшталт обовʼязкового захисту для Берінчика", - розповів Красюк.

Він наголосив, що британська рада з професійного боксу не зможе надати ліцензію 47-річному боксеру для поєдинку із таким бійцем як Берінчик.

"По-перше, це небезпечно для життя та здоровʼя претендента, по-друге, це знущання над фанами. Так, заради кількох тисяч євро паплюжити європейський бокс - це просто сором. Ми відверто описали ці обставини у листі до EBU та відмовились від поєдинку. Нехай це буде вже проблемою боксерського союзу, а не Берінчика", - сказав Красюк.

Він додав, що Берінчик й надалі зосереджений на тому, аби добитися права на бій за титул чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) і відмова від пояса EBU на його плани жодним чином не вплине.

35-річний Денис Берінчик володіє титулом WBO International.