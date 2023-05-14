"Це просто сором": промоутер пояснив, чому український боксер відмовився від чемпіонського титулу
Денис Бернічик відмовився від бою з італійцем Еміліано Марсілі та чемпіонського титулу EBU через 47-річний вік та низький рівень суперника
Про це повідомляє Luckypunch.net в Instagram.
За словами промоутера українця Олександра Красюка, EBU (Європейський боксерський союз) ухвалив підозріле рішення, коли примусив Дениса Берінчика захищати чемпіонський титул в легкій вазі (до 61,2 кг) у поєдинку проти 47-річного італійця.
"Берінчику від EBU було призначено офіційного претендента для захисту пояса - Еміліано Марсілі. Він є італійцем та бійцем італійського промоутера. Офіс EBU знаходиться у Римі і генеральний секретар цієї організації - італійка. Це вже не вперше EBU приймає кумедні рішення на кшталт обовʼязкового захисту для Берінчика", - розповів Красюк.
Він наголосив, що британська рада з професійного боксу не зможе надати ліцензію 47-річному боксеру для поєдинку із таким бійцем як Берінчик.
"По-перше, це небезпечно для життя та здоровʼя претендента, по-друге, це знущання над фанами. Так, заради кількох тисяч євро паплюжити європейський бокс - це просто сором. Ми відверто описали ці обставини у листі до EBU та відмовились від поєдинку. Нехай це буде вже проблемою боксерського союзу, а не Берінчика", - сказав Красюк.
Він додав, що Берінчик й надалі зосереджений на тому, аби добитися права на бій за титул чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) і відмова від пояса EBU на його плани жодним чином не вплине.
35-річний Денис Берінчик володіє титулом WBO International.
- 3 грудня 2022 року Денис Берінчик переміг француза Івана Менді.
- 2 травня стало відомо, що Берінчик переніс наступний бій на літо 2023 року.
- 13 травня стало відомо, що Денис Берінчик відмовився від титулу чемпіона Європи у легкій вазі за версією EBU.
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