"Це розірве Росію зсередини". Проти нових ударів по Україні виступив голова ветеранів спецназу КДБ-ФСБ
Ще один, вже четвертий, впливовий відставник з системи російських силовиків, виступив проти розширення театру воєнний дій з Україною
Відповідну заяву у блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви" озвучив підполковник ФСБ, президент російської спілки "Офіцери групи "Альфа" Олексій Філатов, інформує Еспресо.TV.
"Це розірве нашу країну зсередини. Цього допустити не можна. У цьому впевнений і я, й усі мої колеги, з ким ми це обговорювали", - написав підполковник.
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На його думку, єдності з цього питання в Росії наразі немає - "не лише в громадянському суспільстві, розкол намічається й серед еліт".
"А це є куди більш небезпечним за санкції та зовнішні загрози. І це чіткий сигнал, що внутрішня та зовнішня політика нашої країни потребує "інвентаризації", - підсумував президент російської спілки "Офіцери групи "Альфа".
Довідка
Генерал-полковник ЗС РФ у відставці, голова громадської організації ветеранів силових структур "Загальноросійське офіцерське зібрання" Леонід Івашов вимагає від Кремля не допустити нових ударів по Україні та закликає Володимира Путіна піти у відставку з президентської посади.
Івашова підтримали генерал-майор КДБ у відставці, ексначальник Управління КДБ по Москві та Московській області Євген Севастьянов та ексначальник групи 1-го напрямку 1-го управління Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, полковник Михайло Ходарьонок.
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