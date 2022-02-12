"Це розірве Росію зсередини". Проти нових ударів по Україні виступив голова ветеранів спецназу КДБ-ФСБ

Відповідну заяву у блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви" озвучив підполковник ФСБ, президент російської спілки "Офіцери групи "Альфа" Олексій Філатов, інформує Еспресо.TV.



"Це розірве нашу країну зсередини. Цього допустити не можна. У цьому впевнений і я, й усі мої колеги, з ким ми це обговорювали", - написав підполковник.



Читайте також: Колишній посол Гербст: "Не питайте, що Путін може нам зробити, запитайте, що ми можемо зробити Путіну". Ексклюзив "Еспресо"



На його думку, єдності з цього питання в Росії наразі немає - "не лише в громадянському суспільстві, розкол намічається й серед еліт".



"А це є куди більш небезпечним за санкції та зовнішні загрози. І це чіткий сигнал, що внутрішня та зовнішня політика нашої країни потребує "інвентаризації", - підсумував президент російської спілки "Офіцери групи "Альфа".



Довідка



Генерал-полковник ЗС РФ у відставці, голова громадської організації ветеранів силових структур "Загальноросійське офіцерське зібрання" Леонід Івашов вимагає від Кремля не допустити нових ударів по Україні та закликає Володимира Путіна піти у відставку з президентської посади.



Івашова підтримали генерал-майор КДБ у відставці, ексначальник Управління КДБ по Москві та Московській області Євген Севастьянов та ексначальник групи 1-го напрямку 1-го управління Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, полковник Михайло Ходарьонок.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb