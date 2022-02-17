Це стратегія гібридної війни, коли є бажання деморалізувати українське суспільство і виснажити його ментально, - політексперт про загострення в зоні ООС

Про це він сказав у ефірі програми "Змістовно з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Очевидно, що багато хто уявляв собі ескалацію в більш агресивнішому варіанті. Особиссто я завжди розумів, що той варіант, який обраний Росією - це підігрівати схід України і намагатись робити все, щоб, буцімто, Україна зробила напад на ОРДЛО і типу вони реагують у відповідь. Для того, щоб розуміти, що такий сценарій Росією початково розглядався і прагнення є його реалізувати, треба просто подивитись різноманітні російські канали відверто пропагандистського спрямування, навіть не центральні", - зазначив Москалюк.



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Він додав, що в Росії є спеціальні канали, які надсилають оці меседжі для певної частини російського суспільства про те, що Україна хоче напасти на ОРДЛО.



"Я з самого початку не вірив в історію, що можуть початись з Півночі, з території Білорусі чи з Півдня якісь дії РФ. Мені видається, обрана абсолютно інша тактика та стратегія. Мені здається, що це стратегія гібридної війни, коли є бажання деморалізувати українське суспільство, виснажити його, можливо, в першу чергу, ментально. Відбувається певне ментальне виснаження, і цьому грає РФ плюс додатковий фактор - це впливає на економічне становище і в сукупності Росії не будуть апокаліптичні сюжети", - сказав аналітик.



На його думку, такий спосіб є "простішим і дешевшим", бо не вдаряють безпосередньо по Росії.



"Якщо вона почне глобальні військові дії, то це буде інша реакція Заходу, ніж в 2014-15 роках. А так, частина західних еліт буде далі заплющувати очі. Це для Росії не так буде боляче, але своєї стратегічної цілі вона може досягти в більш тривалому часі", - підсумував Москалюк.

Нагадаємо, 17 лютого росіяни обстріляли Станицю Луганську з важкої артилерії, двоє цивільних зазнали контузій.

Головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов заявив, що росіяни обстрілюють Об'єднані сили під Донецьком із важкої 152-мм і 122-мм артилерії.

17 лютого РФ розпочала в Каспійському морі військові навчання 20 бойових кораблів.

Станом на 14:00 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.