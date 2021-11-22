Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Це великий шматок моєї роботи, - Шевченко зухвало прокоментував вихід збірної України у плей-офф кваліфікації ЧС-2022

Це великий шматок моєї роботи, - Шевченко зухвало прокоментував вихід збірної України у плей-офф кваліфікації ЧС-2022

22 листопада, 2021 понедiлок
14:35
Спорт Андрій Шевченко

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що у виході національної команди у плей-офф кваліфікації ЧС-2022, є і його заслуга

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Шевченка, результат України у відборі на ЧС-2022 - це великий шматок роботи його тренерського штабу.

"Збірна України? Вітаю команду. Зробив пост перед матчем, привітав хлопців після. Деяким телефонував. Дуже радий. Це великий шматок і моєї роботи, мого тренерського штабу. Дивитимемося, стежитимемо. Для мене та мого штабу збірна завжди буде рідною командою", - сказав Андрій Шевченко.

64-річний Олександр Петраков став в.о. головного тренера збірної України після того, як Андрій Шевченко покинув національну команду влітку.

Під керівництвом Петракова збірна України у кваліфікації ЧС-2022 провела п'ять матчів, здобула дві перемоги і три нічийних результатів.

У кваліфікації ЧС-2022 Україна фінішувала у групі D на другому місці та вийшла до плей-офф. Суперниками збірної України там можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року. 

Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Андрій Шевченко
Збірна України
кваліфікація
тренери
ЧС-2022
Олександр Петраков
Читайте також:
21 листопада, 2021 неділя
На Алеї Небесної Сотні Зеленському кричали: "Ганьба! Зрадник! Малорос!"
Лукашенко та Путін
22 листопада, 2021 понедiлок
І Путін, і тим більше Лукашенко, вмирати не хочуть, а тому 15 разів порахують, перш ніж бити по Україні на нових напрямках, - Володимир Огризко
21 листопада, 2021 неділя
Європарламент та ООН попросили у Bellingcat деталі розслідування як доказ прямої участі РФ у війні на Донбасі, - Доброхотов
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.54
    Купівля 26.54
    Продаж 26.8
  • EUR
    Купівля 29.85
    Продаж 30.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
22 листопада
16:40
Бій Денис Берінчик - Хосе Санчес
Непереможний український боксер Берінчик домовився про нову дату чемпіонського бою з росіянином
16:25
Буданов: відкриття військового центру ЄС в Україні відповідає політиці безпеки демократичного світу
16:17
Туреччина завершує третю фазу випробувань власної вакцини від коронавірусу Turkovac
16:04
Сергій Кривцов
Захисник "Шахтаря" і збірної України заявив, що готовий перейти у нову команду Шевченка
15:47
електроенергія
Білорусь відновила постачання електроенергії до України, - Міненерго
15:36
лікарня
На Волині 78-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні
15:24
Мессі та Почеттіно
"Манчестер Юнайтед" знайшов нового претендента на посаду тренера, він готовий залишити Мессі
15:03
Конор Макгрегор
Ви – с*ки, а я тепер зроблений із сталі, - Макгрегор безцеремонно заговорив про повернення в октагон
15:02
Дія
Підробляв COVID-сертифікати у фейковому застосунку "Дія": у Миколаєві викрили підлітка
14:42
Путін
Кремль звинуватив Україну в нарощуванні військових сил
14:33
Російські військові
РФ провела в окупованому Криму військові навчання зі знищення ракетних комплексів
14:27
Наталка Діденко
В Україну йдуть похолодання і сильний вітер, - синоптик Наталка Діденко
14:18
За місяць поліція провела 91 тис. перевірок COVID-документів у громадському транспорті. Найбільше порушень - на Київщині
14:13
туризм
Іспанія змінила правила в'їзду для українських туристів
14:12
Південна Корея вперше з початку пандемії відновила заняття в школах
14:10
Юрій Гудименко
До організатора ходи до ОПУ Гудименка прийшла поліція
14:01
окупанти на Донбасі
Американська розвідка показала плани потенційного вторгнення Росії в Україну, - Bloomberg
13:59
Тайсон Ф'юрі
Я переїду його, немов вантажівка, - Ф'юрі спробував залякати Усика перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу
13:49
Володимир Зеленський в Трускавці. 2 жовтня 2021 року
Журналісти каналу "Дом" отримували вказівки хвалити Зеленського, - УП
13:45
Педрі
Golden Boy-2021: визначився найкращий молодий футболіст року
13:43
Посольство США висловило занепокоєння щодо висловлювання президента Болгарії про окупований Крим
13:42
Ексклюзив
війна на Донбасі
Ризик великої війни: чи готова Україна до нової агресії Росії?
13:39
До України евакуювали 14 громадян, які перебували в Сирії
13:32
Віктор Ляшко
У всіх зразках аналізів COVID-пацієнтів із дев'яти областей України виявили штам "Дельта", - Ляшко
13:31
Аваков
"Саме те, про що ви подумали”: Аваков оприлюднив фото з Гройсманом, Гордоном, Шустером і Комаровським
13:21
Енергоатом
Енергоатом збирається до 2040 року підвищити потужності АЕС до 24 ГВт
13:05
Олександр Корнієнко
Корнієнко анонсував новий сайт та застосунок Ради
12:59
Роман Зозуля
Свободу не можливо купити, гідність ніхто не має права продавати, - футболіст Зозуля
12:59
Віктор Ляшко
У "червоній" зоні послаблять обмеження на проїзд у громадському транспорті, - Ляшко
12:55
FILM.UA зніме горор за мотивами бестселера Поліни Кулакової "Дівчина, яку ми вбили"
12:50
У Нідерландах третю ніч поспіль тривали протести через коронавірусні обмеження
12:50
Серж Гнабрі та Йозуа Кімміх
"Баварія" втратила 7 футболістів перед матчем з "Динамо" в ЛЧ
12:31
Олексій Данілов
Данілов: Захід допоможе Україні в разі наступу РФ
12:23
СБУ затримала одного з організаторів "референдуму" на Донеччині у 2014
Закликав приєднуватись до терористів "ДНР": СБУ затримала одного з організаторів "референдуму" на Донеччині
12:20
ООС
Український військовий отримав поранення на Донбасі
12:12
коронавірус
Луганська та Львівська області цього тижня вийдуть із "червоної" зони, - Ляшко
12:09
Минулої доби близько 150 мігрантів у черговий раз штурмували польський кордон
12:06
В Афганістані таліби заборонили показувати серіали з участю жінок
12:04
На Київщині легковик протаранив вантажівку і загорівся: є постраждалі
12:04
Віктор Ляшко
В Україні змінять правила "жовтої" зони карантину, - Ляшко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV