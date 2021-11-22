Це великий шматок моєї роботи, - Шевченко зухвало прокоментував вихід збірної України у плей-офф кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Шевченка, результат України у відборі на ЧС-2022 - це великий шматок роботи його тренерського штабу.



"Збірна України? Вітаю команду. Зробив пост перед матчем, привітав хлопців після. Деяким телефонував. Дуже радий. Це великий шматок і моєї роботи, мого тренерського штабу. Дивитимемося, стежитимемо. Для мене та мого штабу збірна завжди буде рідною командою", - сказав Андрій Шевченко.



64-річний Олександр Петраков став в.о. головного тренера збірної України після того, як Андрій Шевченко покинув національну команду влітку.

Під керівництвом Петракова збірна України у кваліфікації ЧС-2022 провела п'ять матчів, здобула дві перемоги і три нічийних результатів.

У кваліфікації ЧС-2022 Україна фінішувала у групі D на другому місці та вийшла до плей-офф. Суперниками збірної України там можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року.

Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.

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