Це великий шматок моєї роботи, - Шевченко зухвало прокоментував вихід збірної України у плей-офф кваліфікації ЧС-2022
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що у виході національної команди у плей-офф кваліфікації ЧС-2022, є і його заслуга
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Шевченка, результат України у відборі на ЧС-2022 - це великий шматок роботи його тренерського штабу.
"Збірна України? Вітаю команду. Зробив пост перед матчем, привітав хлопців після. Деяким телефонував. Дуже радий. Це великий шматок і моєї роботи, мого тренерського штабу. Дивитимемося, стежитимемо. Для мене та мого штабу збірна завжди буде рідною командою", - сказав Андрій Шевченко.
64-річний Олександр Петраков став в.о. головного тренера збірної України після того, як Андрій Шевченко покинув національну команду влітку.
Під керівництвом Петракова збірна України у кваліфікації ЧС-2022 провела п'ять матчів, здобула дві перемоги і три нічийних результатів.
У кваліфікації ЧС-2022 Україна фінішувала у групі D на другому місці та вийшла до плей-офф. Суперниками збірної України там можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року.
Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.
- Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".
- 16 листопада збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла до плей-офф відбору ЧС-2022.
- 17 листопада Українська асоціація футболу призначила Олександра Петракова повноправним головним тренером збірної України.
- 19 листопада збірна України у новому рейтингу ФІФА піднялась на 25-у позицію.
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