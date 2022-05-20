Це вперше в моїй кар’єрі, коли ми спеціально працюємо над планом гри, - Джошуа про бій з Усиком

Слова Джошуа процитував журналіст Майкл Бенсон.

"Я б сказав, що це вперше в моїй кар’єрі, коли ми спеціально працюємо над планом гри. Я багато в чому обґрунтував свій успіх лише природними здібностями. Цього було недостатньо, тож зараз я випробую інший план гри й подивлюся, як воно піде", – сказав Ентоні Джошуа.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа в липні.

10 травня українець Олександр Усик вийшов на перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією DAZN.

13 травня Усик очолив рейтинг боксерів від The Ring.

18 травня промоутер Олександр Красюк відзначив, що у бою проти Ентоні Джошуа - Усик битиметься за всю Україну та демократичний світ.

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