Це вперше в моїй кар’єрі, коли ми спеціально працюємо над планом гри, - Джошуа про бій з Усиком
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа зізнався, що він вперше в кар'єрі спеціально працює над планом гри, і це перед боєм з Олександром Усиком
Слова Джошуа процитував журналіст Майкл Бенсон.
"Я б сказав, що це вперше в моїй кар’єрі, коли ми спеціально працюємо над планом гри. Я багато в чому обґрунтував свій успіх лише природними здібностями. Цього було недостатньо, тож зараз я випробую інший план гри й подивлюся, як воно піде", – сказав Ентоні Джошуа.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа в липні.
- 10 травня українець Олександр Усик вийшов на перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією DAZN.
- 13 травня Усик очолив рейтинг боксерів від The Ring.
- 18 травня промоутер Олександр Красюк відзначив, що у бою проти Ентоні Джошуа - Усик битиметься за всю Україну та демократичний світ.
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