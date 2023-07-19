Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 18 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 18 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 липня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: "Експерименти США з комарами призводять до формування штучних осередків інфекцій. З урахуванням неконтрольованого характеру поширення переносників, у процес можуть бути залучені цілі країни та регіони", - заявили на брифінгу міноборони РФ з воєнної біології.
Фейк: "Терактом на Кримському мосту Київ прикриває провал контрнаступу", – написав російський пропагандист Соловйов.
Дезінформація: "Заступник постійного представника РФ при ООН Д. Полянський заявив: "Сьогодні ми бачимо, як київський режим, втративши майже все власне озброєння і сотні тисяч солдатів, наче наркоман, виживає лише завдяки масованому накачуванню західної зброї".
- 14 липня російська пропаганда запустила новий фейк, нібито у Польщі продають важку техніку з України просто на авторинку.
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