Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 липня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: "Експерименти США з комарами призводять до формування штучних осередків інфекцій. З урахуванням неконтрольованого характеру поширення переносників, у процес можуть бути залучені цілі країни та регіони", - заявили на брифінгу міноборони РФ з воєнної біології.

Фейк: "Терактом на Кримському мосту Київ прикриває провал контрнаступу", – написав російський пропагандист Соловйов.

Дезінформація: "Заступник постійного представника РФ при ООН Д. Полянський заявив: "Сьогодні ми бачимо, як київський режим, втративши майже все власне озброєння і сотні тисяч солдатів, наче наркоман, виживає лише завдяки масованому накачуванню західної зброї".