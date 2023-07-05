Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 5 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 5 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Д. Медведєв заявив росіянам, що "якби США та їхні васали перестали постачати зброю Україні, то війна закінчилася б протягом кількох місяців".
Ба більше, Медведєв вважає, що війна може закінчитися за кілька днів, якщо Захід припинить постачати зброю "просто зараз".
Дезінформація: "Росія може йти на компроміси, але своїми людьми та територією вона не торгує", – заявив радник голови росенергоатому Р. Карчаа.
"ЗАЕС – власність РФ, об'єкт стратегічного значення, тому жодних компромісів у цьому плані бути не може", – додав Карчаа.
Фейк: Пропагандист О. Сладков заявив, начебто за місяць на Запорізькому напрямку ЗС РФ знищили 78 танків і 120 бронемашин ЗСУ.
- Російські пропагандисти також просувають наратив, начебто в Україні мобілізують вагітних.
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