Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Д. Медведєв заявив росіянам, що "якби США та їхні васали перестали постачати зброю Україні, то війна закінчилася б протягом кількох місяців".

Ба більше, Медведєв вважає, що війна може закінчитися за кілька днів, якщо Захід припинить постачати зброю "просто зараз".

Дезінформація: "Росія може йти на компроміси, але своїми людьми та територією вона не торгує", – заявив радник голови росенергоатому Р. Карчаа.

"ЗАЕС – власність РФ, об'єкт стратегічного значення, тому жодних компромісів у цьому плані бути не може", – додав Карчаа.

Фейк: Пропагандист О. Сладков заявив, начебто за місяць на Запорізькому напрямку ЗС РФ знищили 78 танків і 120 бронемашин ЗСУ.