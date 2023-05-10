Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 10 травня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 10 травня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Київський режим не має жодного морального права коментувати день перемоги, когось засуджувати, щось рекомендувати чи вимагати. Цей режим не має жодного відношення ні до великої перемоги, ні до міст-героїв Києва та Одеси, ні до більш ніж двох тисяч українців – героїв радянського союзу".
Дезінформація: Цитуючи заяву заступника секретаря радбезу РФ О. Гребенкіна, російські медіа повідомили: "Сьогодні вживання наркотиків вважається нормою серед солдатів української армії, яких Захід жене на забій… Проведення "СВО" допомогло перекрити канали постачання наркотиків з України".
Маніпуляція: "Збити російську гіперзвукову ракету «Кинджал» американським комплексом Patriot неможливо. Такі заяви з’являються через брак результатів, зокрема на тлі зниження ефективності HIMARS, яким російські військові навчилися протидіяти", - заявив російський військовий експерт О. Леонков.
- 10 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала інформацію ворога про нібито ліквідацію українських командувачів.
- Пропагандисти поширюють світлини з нібито подарунками для ветеранів Другої світової війни від імені голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
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