Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 травня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Київський режим не має жодного морального права коментувати день перемоги, когось засуджувати, щось рекомендувати чи вимагати. Цей режим не має жодного відношення ні до великої перемоги, ні до міст-героїв Києва та Одеси, ні до більш ніж двох тисяч українців – героїв радянського союзу".

Дезінформація: Цитуючи заяву заступника секретаря радбезу РФ О. Гребенкіна, російські медіа повідомили: "Сьогодні вживання наркотиків вважається нормою серед солдатів української армії, яких Захід жене на забій… Проведення "СВО" допомогло перекрити канали постачання наркотиків з України".

Маніпуляція: "Збити російську гіперзвукову ракету «Кинджал» американським комплексом Patriot неможливо. Такі заяви з’являються через брак результатів, зокрема на тлі зниження ефективності HIMARS, яким російські військові навчилися протидіяти", - заявив російський військовий експерт О. Леонков.