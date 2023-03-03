Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 2 березня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Луганський колаборант А. Марочко заявив, що "військовослужбовці ЗСУ, дислоковані в місті Бахмут, влаштували стрілянину між своїми підрозділами. У цьому районі немає російських військ, там знаходяться лише українські бойовики та найманці".

Дезінформація: Харківський колаборант В. Ганчев заявив: "Київський режим почав насильно вивозити людей з Куп’янська. ... Вони це роблять під гаслом нібито рятувальної операції, але ми підозрюємо, чим це все обернеться. Вони таким чином віддають у вільне користування ЗСУ будинки та квартири мирних громадян".

Маніпуляція: Заступник постпреда РФ при ООН Д. Полянський заявив, що "РФ не має наміру використовувати ядерну зброю у зв’язку з ситуацією в Україні. … З військової точки зору в цьому немає жодного сенсу".