Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 7 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 червня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Підривом аміакопроводу Київ завдав удару по голодуючих країнах. Також Київ був єдиною стороною, яка не зацікавлена в реанімації аміакопроводу", - заявили в МЗС РФ.
Маніпуляція: "Ворог і західний світ, який його підтримує, готові на все, щоб стерти нашу країну з землі", – заявив заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв.
"Наша мета сьогодні не лише у звільненні наших земель та захисті наших людей. Також це повне очищення нацистського київського режиму", - додав Медведєв.
Дезінформація: "ЗСУ при утриманні Авдіївки використовують ту саму тактику, що й у Маріуполі та Бахмуті – прикриваються мирними громадянами та ставлять техніку в міських кварталах", – заявили в російській розвідці.
- 7 червня Росія після повторного обстрілу аміакопроводу на Харківщині почала ширити фейкове відео з "хімічною хмарою".
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