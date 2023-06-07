Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 червня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Підривом аміакопроводу Київ завдав удару по голодуючих країнах. Також Київ був єдиною стороною, яка не зацікавлена в реанімації аміакопроводу", - заявили в МЗС РФ.

Маніпуляція: "Ворог і західний світ, який його підтримує, готові на все, щоб стерти нашу країну з землі", – заявив заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв.

"Наша мета сьогодні не лише у звільненні наших земель та захисті наших людей. Також це повне очищення нацистського київського режиму", - додав Медведєв.

Дезінформація: "ЗСУ при утриманні Авдіївки використовують ту саму тактику, що й у Маріуполі та Бахмуті – прикриваються мирними громадянами та ставлять техніку в міських кварталах", – заявили в російській розвідці.