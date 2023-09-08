Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 7 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Колишній прем’єр-міністр України М. Азаров в етері ru-пропагандистського каналу заявив, що "до кінця 2023 року кількість втрат ЗСУ перевищить 500 тис. осіб".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Офіс Президента дав вказівку митницям не випускати чоловіків із "білими квитками" з країни до з'ясування обставин. За останній місяць з України виїхало двадцять тисяч чоловіків з довідками про непридатність, що вдвічі більше, ніж за все літо".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова коментуючи призначення Рустема Умєрова, заявила, що "Зеленський звільнив одного міністра оборони через корупцію, не ініціювавши жодного розслідування, а замість нього призначив іншого, щодо якого ведеться антикорупційний розгляд?!".
- Російська пропаганда розповсюдила фейковий ролик нібито від мобільного оператора Київстар.
- Крім того, РФ поширює фейк про те, що Україна нібито перетворилася на найбільшого постачальника дітей на нелегальні ринки торгівлі людьми.
- В іспаномовних telegram-каналах поширюється фейк про те, що причиною поразок армії РФ в Україні є нібито небажання російського президента Володимира Путіна вбивати християн.
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