Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Так званий радник першого ватажка "ДНР" А. Захарченка – А. Казаков прокоментував візит Ентоні Блінкена до України: "Був візит Блінкена і був удар по Костянтинівці. Це було з українського боку. Перепрошую, але це щось таке ритуальне: принесення жертви білому пану, який приїхав".

Маніпуляція: Міністр закордонних справ РФ С. Лавров заявив, що "інші країни дедалі більше втомлюються від спроб Заходу українізувати все і вся".

Дезінформація: "Україна йде ва-банк, бо сьогодні на прорив російської оборони на двох ділянках Київ кидає свої останні стратегічні резерви", - заявив російський воєнкор-пропагандист А. Коц.