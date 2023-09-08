Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 8 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 8 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Так званий радник першого ватажка "ДНР" А. Захарченка – А. Казаков прокоментував візит Ентоні Блінкена до України: "Був візит Блінкена і був удар по Костянтинівці. Це було з українського боку. Перепрошую, але це щось таке ритуальне: принесення жертви білому пану, який приїхав".
Маніпуляція: Міністр закордонних справ РФ С. Лавров заявив, що "інші країни дедалі більше втомлюються від спроб Заходу українізувати все і вся".
Дезінформація: "Україна йде ва-банк, бо сьогодні на прорив російської оборони на двох ділянках Київ кидає свої останні стратегічні резерви", - заявив російський воєнкор-пропагандист А. Коц.
- Російська пропаганда розповсюдила фейковий ролик нібито від мобільного оператора Київстар.
- Крім того, РФ поширює фейк про те, що Україна нібито перетворилася на найбільшого постачальника дітей на нелегальні ринки торгівлі людьми.
- В іспаномовних telegram-каналах поширюється фейк про те, що причиною поразок армії РФ в Україні є нібито небажання російського президента Володимира Путіна вбивати християн.
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