"Цей листопад та грудень мають стати вагомими для України": Зеленський анонсував нові зустрічі
Президент Володимир Зеленський у неділю, 29 жовтня, заявив, що Україна готується до "важливих кроків", які заплановані на перші тижні листопада. А наступний місяць і грудень мають стати вагомими для нашої держави
Про це він сказав під час звернення.
"Уже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад і грудень мають стати вагомими для України", - сказав президент.
За словами Зеленського, плануються нові оборонні пакети, розвиток відносин України із Європейським Союзом.
"Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною", - додав лідер держави.
- Учора Зеленський заявив, що українська Формула миру стає глобальною: майже 70 світових субʼєктів уже приєдналися до процесів щодо неї.
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