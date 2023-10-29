"Цей листопад та грудень мають стати вагомими для України": Зеленський анонсував нові зустрічі

Про це він сказав під час звернення.

"Уже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад і грудень мають стати вагомими для України", - сказав президент.

За словами Зеленського, плануються нові оборонні пакети, розвиток відносин України із Європейським Союзом.

"Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною", - додав лідер держави.