"Цей візит надихне наших друзів і внесе ясність і хитання в лави наших опонентів": Кулеба про візит Байдена

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері телемарафону.

Кулеба зокрема акцентував, що візит президента США до Києва відбувся не лише напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Він нагадав, що саме в ці дні у 2014 році розпочалося захоплення Криму російськими військами.

"Тобто, це також буквально день, коли дев’ять років тому розпочалася російська агресія проти України. І це перший президент США, який з того часу відвідав Україну, Барак Обама цього не робив. Це чіткий сигнал про те, що США будуть з нами до перемоги, і ця перемога включатиме відновлення наших кордонів у форматі 1991 року. Це сигнал Росії, це сигнал світу. І безумовно, що цей візит надихне наших друзів і внесе ясність і хитання в лави наших опонентів або так званих нейтральних", - сказав він.

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Окрім цього, Кулеба також додав, що візит відбувся "всупереч усім правилам", а з точки зору організації він взагалі є безпрецедентним в історії світової дипломатії.

За словами очільника МЗС, головний результат візиту – "це те, що в цей день президент США був у Києві".

"Навіть якби він нічого більше не привіз, а просто приїхав, це сам по собі був би найпотужніший результат. Але насправді результати є і більш детальні, конкретизовані. Це і пакет військової допомоги, який був оголошений, і домовленість двох президентів про те, що до річниці повномасштабного вторгнення буде ухвалений новий потужний санкційний пакет. І це будуть не лише санкції США, а на рівні G7, і синхронізація планів щодо дій України на полі бою, і обговорення поставок тієї зброї, яка в Україну Сполученими Штатами не поставлялася", - зазначив міністр.

Також за його словами, за результатами цього візиту підуть наступні рішення, які будуть вигідні Україні та перемозі.