Циганков назвав свою найголовнішу проблему в Іспанії

Про це Циганков повідомив у розмові з пресслужбою "Жирони".

"Неймовірно. Це нові відчуття, новий етап у моєму житті. Намагаємося зараз цим насолоджуватися. Мені дійсно подобається Жирона. І місто, і футбольний клуб. Усі люди тут намагаються кожного дня допомогти мені. Дуже дякую їм. Набагато легше, коли люди підтримують тебе та намагаються допомогти", - розповів Циганков.

Також український футболіст зізнався, що іспанська мова поки є для нього найбільшою проблемою.

"Адаптація, думаю, пройшла добре. Як я казав, кожен намагається допомогти з будь-якою проблемою, яка в мене могла бути в Іспанії, тому що це нова країна, нова ліга. Найбільша проблема – моя іспанська мова, тому що я не розмовляю нею, але щодня намагаюся вчити, трохи нових слів, трохи… Сподіваюся, за декілька місяців буде легше", - заявив Циганков.

Загалом з моменту свого трансферу Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 7 матчів, забив 3 голи та віддав 3 асисти.

У суботу, 1 квітня, "Жирона" зіграє проти "Еспаньйола" у Ла Лізі. Початок о 15:00.