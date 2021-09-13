ТСК закінчить розслідувати Вагнергейт, Іловайську трагедію і переговори Медведчука до кінця листопада, - Безугла

Про це журналістам розповіла на брифінгу глава ТСК, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, передає Еспресо.Tv.



До цього часу комісія підготує звіт для парламенту. Частина матеріалів розголошувати не будуть - вони відразу потраплять в архів з обмеженим доступом.



"У цьому звіті вже повністю буде кейс з питаннями "вагнерівців". Також те, що ми встигнемо зробити з інших питань. З огляду на, який передбачається темп, має бути цікаво", - сказала Безугла.



Частина матеріалів про Вагнергейт, що знаходяться під грифом "секретно", не включать до звіту для парламенту. Їх відразу направлять в архів з обмеженим доступом.



"Те, що стосується питання "вагнерівців ", частина матеріалів буде під грифом "цілком таємно ". Ми не зможемо їх оприлюднити в форматі звіту безпосередньо в парламенті", - пояснила глава ТСК.

Нагадаємо, Безугла заявила, що Зеленського не можна викликати на засідання по "вагнергейту", бо він недоторканний.

Раніше Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі".

Андрій Парубій заявив, що парламентська ТСК мала викликати Єрмака і Зеленського для пояснень по "вагнергейту".

Голова ТСК заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі країн-партнерів.