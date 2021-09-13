ТСК закінчить розслідувати Вагнергейт, Іловайську трагедію і переговори Медведчука до кінця листопада, - Безугла
До листопада тимчасово-слідча комісія підготує звіт для парламенту щодо розслідувань Вагнергейту, Іловайської трагедії і переговорів Медведчука
Про це журналістам розповіла на брифінгу глава ТСК, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, передає Еспресо.Tv.
До цього часу комісія підготує звіт для парламенту. Частина матеріалів розголошувати не будуть - вони відразу потраплять в архів з обмеженим доступом.
"У цьому звіті вже повністю буде кейс з питаннями "вагнерівців". Також те, що ми встигнемо зробити з інших питань. З огляду на, який передбачається темп, має бути цікаво", - сказала Безугла.
Частина матеріалів про Вагнергейт, що знаходяться під грифом "секретно", не включать до звіту для парламенту. Їх відразу направлять в архів з обмеженим доступом.
"Те, що стосується питання "вагнерівців ", частина матеріалів буде під грифом "цілком таємно ". Ми не зможемо їх оприлюднити в форматі звіту безпосередньо в парламенті", - пояснила глава ТСК.
- Нагадаємо, Безугла заявила, що Зеленського не можна викликати на засідання по "вагнергейту", бо він недоторканний.
- Раніше Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі".
- Андрій Парубій заявив, що парламентська ТСК мала викликати Єрмака і Зеленського для пояснень по "вагнергейту".
- Голова ТСК заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі країн-партнерів.
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