Ця війна може закінчитися доволі швидко. І ми маємо повернути кордони станом на 1991 рік, - Ярош
Україна має здобути воєнну перемогу, розбити основні сили збройних сил РФ та відновити свої кордони
Про це сказав громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, колишній лідер та засновник організації "Правий сектор" Дмитро Ярош у першому інтерв'ю від початку повномасштабної війни на телеканалі 1+1
"Ми бачимо, що ця війна може закінчитися доволі швидко. Звичайно, що це залежить від можливостей ЗСУ та від дипломатичного українського фронту. Нам пропонуватимуть варіант виходу з того, що ми маємо на сьогодні. Але ми не можемо погоджуватися на те, щоб наша держава не відновила свої кордони в межах 1991 року", - наголосив Ярош.
За словами військовослужбовця, якщо ми зараз зупинимо конфлікт, заморозимо, чи домовимось про формальний мир, то росіяни знову прийдуть на нашу землю і наші діти й онуки знову воюватимуть. І знову Україна втрачатиме людей.
"У нас є єдиний варіант: за допомогою союзників здобути воєнну перемогу, розбити основні сили збройних сил РФ та відновити наші кордони. Зробити демілітаризовану зону навколо України. Іншого варіанта в нас немає. Або ми, або вони - іншого варіанту немає", - підкреслив Ярош.
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