"Тупість із нахабністю": депутат Харківської райради Ткачук про спробу хабаря нардепа Одарченка Найєму
Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук прокоментував намагання нардепа Андрія Одарченка дати хабар голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафі Найєму
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Мустафу Найєма я знаю особисто, ми з ним, здається у 2014 році, мали дві поїздки на фронт. Він займався волонтерством, як і я, він зі мною їздив з допомогою до наших бійців. Хоч зараз і не підтримую з ним зв’язок", - згадав депутат Харківської райради.
З приводу хабаря народного обранця Андрія Одарченка голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафі Найєму Ткачук сказав: "Тупість у голові перемішана з нахабністю".
"Він (Одарченко, - ред.) не розуміє, якщо там перебуває Найєм - це "обов’язково" він бере гроші: "А як це "Слуга Народу" може не брати гроші, тебе ж президент поставив - маєш бути в системі". Правильно, що він (Найєм, - ред.) злив цю людину. Але справді те, як поводився нахабно у Харкові під час виборів - роздавав маски, робив недолугі відео, плакати, це просто було смішно. Ось такі проходять нахабством, впевненістю, грошима, а тут найшла коса на камінь. Я вважаю, що це абсолютно правильно", - підкреслив Ткачук.
- 21 листопада НАБУ та САП викрили на хабарі в крипті чинного нардепа від "Слуги Народу", який хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму. Правоохоронці не повідомляють імені підозрюваного. Утім журналісти довідались, що йдеться про нардепа Андрія Одарченка, який водночас обіймає посаду ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі.
- Одарченка на засіданні дисциплінарної комісії виключили з політичної партії "Слуга Народу".
- Крім цього, 21 листопада стало відомо, що НАБУ і САП реалізували масштабну операцію з викриття чинних народних депутатів України, посадовців та представників бізнесу на наданні неправомірної вигоди.
- Натомість Вищий антикорупційний суд 22 листопада розглянув клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Андрія Одарченка.
- 24 листопада народний депутат Андрій Одарченко, колишній очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь та забудовник Сергій Копистира вийшли з СІЗО: за них внесли застави.
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