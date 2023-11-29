"Тупість із нахабністю": депутат Харківської райради Ткачук про спробу хабаря нардепа Одарченка Найєму

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Мустафу Найєма я знаю особисто, ми з ним, здається у 2014 році, мали дві поїздки на фронт. Він займався волонтерством, як і я, він зі мною їздив з допомогою до наших бійців. Хоч зараз і не підтримую з ним зв’язок", - згадав депутат Харківської райради.

З приводу хабаря народного обранця Андрія Одарченка голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафі Найєму Ткачук сказав: "Тупість у голові перемішана з нахабністю".

"Він (Одарченко, - ред.) не розуміє, якщо там перебуває Найєм - це "обов’язково" він бере гроші: "А як це "Слуга Народу" може не брати гроші, тебе ж президент поставив - маєш бути в системі". Правильно, що він (Найєм, - ред.) злив цю людину. Але справді те, як поводився нахабно у Харкові під час виборів - роздавав маски, робив недолугі відео, плакати, це просто було смішно. Ось такі проходять нахабством, впевненістю, грошима, а тут найшла коса на камінь. Я вважаю, що це абсолютно правильно", - підкреслив Ткачук.