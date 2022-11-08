Про це інформує Reuters з посиланням на міністра енергетики Туреччини Фатіха Донмеза.

Постраждала від санкцій через війну в Україні - РФ частіше просить платити в рублях покупців енергоносіїв, аби зміцнити свою валюту. Більшість міжнародних енергетичних угод укладаються ж в доларах або євро.

Туреччина також намагається стимулювати торгівлю, використовуючи постраждалу від неортодоксальної грошово-кредитної політики - ліру.

Відповідаючи на пропозицію президента РФ Путіна щодо створення газового хабу в Туреччині, міністр енергетики Донмез сказав, що Анкара розробить дорожню карту до кінця цього року і може провести конференцію для постачальників і покупців.

"Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, в січні або лютому, щоб зібрати разом постачальників газу і країн-імпортерів, щоб почути їхню думку, і ми будемо діяти відповідно до цього", - додав Донмез.