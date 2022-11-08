Туреччина почала платити за частину газу з Росії в рублях
Туреччина розпочала платити за частину російського газу в рублях. Відтепер частка платежів у енергетичній торгівлі з РФ збільшиться
Про це інформує Reuters з посиланням на міністра енергетики Туреччини Фатіха Донмеза.
Постраждала від санкцій через війну в Україні - РФ частіше просить платити в рублях покупців енергоносіїв, аби зміцнити свою валюту. Більшість міжнародних енергетичних угод укладаються ж в доларах або євро.
Туреччина також намагається стимулювати торгівлю, використовуючи постраждалу від неортодоксальної грошово-кредитної політики - ліру.
Відповідаючи на пропозицію президента РФ Путіна щодо створення газового хабу в Туреччині, міністр енергетики Донмез сказав, що Анкара розробить дорожню карту до кінця цього року і може провести конференцію для постачальників і покупців.
"Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, в січні або лютому, щоб зібрати разом постачальників газу і країн-імпортерів, щоб почути їхню думку, і ми будемо діяти відповідно до цього", - додав Донмез.
- 10 серпня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина потрапить під вторинні санкції, якщо будуть докази її допомоги Росії в уникненні обмежень. Посол наголосив, що за пів року торгівля між Туреччиною та Росією зросла на 46%.
- 2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.
- 5 вересня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.
- 6 вересня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Європа спровокувала енергетичну кризу санкціями проти Росії.
- 16 вересня повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує попросити у Путіна 25% знижки на газ і оплачувати частину рахунків у лірах. Згодом стало відомо, що президенти Туреччини й Росії Реджеп Ердоган і Владімір Путін домовилися про оплату Анкарою 25% російського газу в рублях.
- 3 жовтня стало відомо, що турецький імпортер Botas прагне відстрочити виплати за російський газ до 2024 року.
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