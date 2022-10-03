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Туреччина прагне домогтися відстрочення платежів за російський газ до 2024 року, - Bloomberg

3 жовтня, 2022 понедiлок
22:04
Світ Туреччина

Турецький імпортер Botas прагне відстрочити виплати за російський газ до 2024 року

Про це повідомляє Bloomberg.

Турецькі чиновники попросили РФ відстрочити частину платежів за газ, бо країна прагне пом'якшити економічний збиток від підвищення цін на енергоносії.

"Турецький державний імпортер енергоресурсів Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS або Botas прагне перенести деякі платежі на 2024 рік, за словами одного з людей, який говорив на умовах анонімності, оскільки дискусії щодо платежів є приватними. Переговори відбулися після угоди між двома країнами, яка дозволяє Botas оплачувати 25% своїх зобов'язань у рублях, а не в доларах", - повідомляє видання.

Рішення другої сторони нині невідоме. Газпром відмовилися від коментарів. Інформатор Bloomberg повідомив, що Туреччина не надсилала офіційного запиту компанії.

"Сильна залежність Туреччини від імпортних енергоносіїв посилила тиск на її валюту та бюджет. У 2022 році турецька ліра подешевшала більш ніж на 28% стосовно долара, що є найбільшим показником на ринках, що розвиваються після аргентинського песо, а її дефіцит торговельного балансу в серпні більш ніж подвоївся порівняно з тим самим місяцем роком раніше до 11,2 мільярда доларів", - пояснюють в повідомленні.

  • 2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.
  • У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом. 
  • 5 вересня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти Росії. 
  • 6 вересня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Європа спровокувала енергетичну кризу санкціями проти Росії.
  • 10 серпня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина потрапить під вторинні санкції, якщо будуть докази її допомоги Росії в уникненні обмежень. Посол наголосив, що за пів року торгівля між Туреччиною та Росією зросла на 46%.
  • 16 вересня повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує попросити у Путіна 25% знижки на газ і оплачувати частину рахунків у лірах. Згодом стало відомо, що президенти Туреччини й Росії Реджеп Ердоган і Владімір Путін домовилися про оплату Анкарою 25% російського газу в рублях.

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Росія
газ
Туреччина
Економіка
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