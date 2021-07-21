Турецькі F-16 перехопили над Польщею російський літак
Турецькі винищувачі, які перекинули у Польщу два тижні тому, взяли участь у перехопленні російського літака
Про це повідомило Повітряне командування НАТО у Twitter .
"Турецькі F-16 вилетіли з польського Мальборка під час виконання місії НАТО з повітряного патрулювання і здійснили перше перехоплення невідомого літака. Винищувачі союзників працюють цілодобово, щоб ідентифікувати літаки без плану польоту або без передавачів, щоб захистити повітряний простір Союзу", - йдеться у повідомленні.
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