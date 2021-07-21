Турецькі F-16 перехопили над Польщею російський літак

Про це повідомило Повітряне командування НАТО у Twitter .



"Турецькі F-16 вилетіли з польського Мальборка під час виконання місії НАТО з повітряного патрулювання і здійснили перше перехоплення невідомого літака. Винищувачі союзників працюють цілодобово, щоб ідентифікувати літаки без плану польоту або без передавачів, щоб захистити повітряний простір Союзу", - йдеться у повідомленні.



Turkish F-16s flying from Malbork, Poland under NATO's Air Policing mission made their first intercept of an unknown aircraft today. Allied fighters scramble 24/7 to identify aircraft without a flight plan or without a flight transponder to safeguard Allied airspace #WeAreNATO pic.twitter.com/43NrVkyF3t — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) July 20, 2021