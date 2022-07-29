Експертка поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Викрики фанатів на матчі Динамо - Фенербахче є характеристикою настроїв у турецькому суспільстві, яке не бачить у Путіні злочинця. Турки не бачать у Росії країну-агресорку", - зазначила Габер.

Аналітикиня додала, що турецьке суспільство не стільки не підтримує Україну, скільки не вважає Росію ізгоєм.

"Справа не в тому, що турки підтримують Росію, а не Україну. Ментально для турків Росія не є ізгоєм, а є партнером", - зауважила Євгенія Габер.

27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".

Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Путіна.

МЗС України відповіло фанатам "Фенербахче", які скандували "Владімір Путін" у матчі проти "Динамо": "Радимо бути на боці переможців".

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