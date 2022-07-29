Турки бачать у Путіні партнера, з яким треба працювати, а не злочинця, - аналітикиня Габер
Старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер висловила думку, що громадяни Туреччини бачать у президенті країни-агресорки Росії Володимирі Путіні партнера, з яким треба працювати, а не злочинця
Експертка поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Викрики фанатів на матчі Динамо - Фенербахче є характеристикою настроїв у турецькому суспільстві, яке не бачить у Путіні злочинця. Турки не бачать у Росії країну-агресорку", - зазначила Габер.
Аналітикиня додала, що турецьке суспільство не стільки не підтримує Україну, скільки не вважає Росію ізгоєм.
"Справа не в тому, що турки підтримують Росію, а не Україну. Ментально для турків Росія не є ізгоєм, а є партнером", - зауважила Євгенія Габер.
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