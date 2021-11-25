Туск про загрозу російського вторгнення до України: треба сприймати дуже серйозно

Про це заявив під час пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

"Загрозу російської агресії в Україні треба сприймати дуже серйозно", - наголосив Туск.

Він зазначив, що найближчим часом має намір "активно діяти" в українському напрямку.

Туск зауважив, що про складну ситуацію на території України потрібно говорити не через призму української міграції до Польщі, а в контексті безпеки в Україні. "Я б не говорив у контексті міграції. В останні роки сотні тисяч українців опинилися в Польщі, але, скоріше, не з політичних, а з економічних причин. Це не викликає якоїсь напруги, емоцій чи негативних наслідків (у Польщі – ред.). Натомість є питання безпеки", – додав він.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.

Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за ситуацією на кордоні РФ та України і готовий реагувати на зміни ситуації.

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши про "сильну стурбованість і намір захищати територіальну цілісність України".

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