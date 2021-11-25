Туск про загрозу російського вторгнення до України: треба сприймати дуже серйозно
Експрезидент Євроради Дональд Туск заявив, що загроза вторгнення РФ в Україну є серйозною проблемою
Про це заявив під час пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.
"Загрозу російської агресії в Україні треба сприймати дуже серйозно", - наголосив Туск.
Він зазначив, що найближчим часом має намір "активно діяти" в українському напрямку.
"Я б не говорив у контексті міграції. В останні роки сотні тисяч українців опинилися в Польщі, але, скоріше, не з політичних, а з економічних причин. Це не викликає якоїсь напруги, емоцій чи негативних наслідків (у Польщі – ред.). Натомість є питання безпеки", – додав він.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за ситуацією на кордоні РФ та України і готовий реагувати на зміни ситуації.
- Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши про "сильну стурбованість і намір захищати територіальну цілісність України".
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