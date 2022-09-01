Twitter почав тестувати функцію редагування твітів
1 вересня Twitter розпочав тестувати функцію редагування твітів, яка нині була недоступна користувачам
Про це інформують на офіційному обліковому записі Twitter.
У повідомленні наголошують, що деякі користувачі вже могли побачити редагований твіт. Наразі ця функція знаходиться на стадії тестування.
"Якщо ви бачите відредагований твіт, це тому, що ми тестуємо кнопку редагування", - пише Twitter.
Цікаво те, що не всі користувачі з радістю сприйняли нову функцію у Twitter. На думку деяких з них, незмінність твітів й була особливістю Twitter.
Поява такої функції була найвищою у запитах користувачі, утім не всі з радістю сприйняли можливе оновлення. На думку деяких з них, особливість Twitter була саме у незмінність твітів.
"Ми скоро втратимо оригінальність, Twitter", - написав один із користувачів.
- 25 квітня повідомляли про угоду з купівлі Ілоном Маском соціальної мережі Twitter.
- 19 травня у Twitter заявили, що боротимуться з дезінформацією щодо війни в Україні.
- 17 червня президент Франції Емманюель Макрон написав українською, що Київ може розраховувати на підтримку Європи.
- 3 липня Twitter та YouTube британської армії зламали хакери.
- 9 липня мільярдер Ілон Маск вирішив розірвати угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter.
- 13 липня компанія Twitter подала у суд на Ілона Маска, який відмовився від угоди про купівлю компанії в розмірі $44 млрд.
- 14 липня у Twitter стався найтриваліший глобальний збій за останні роки.
- Американські сенатори закликали Facebook, Twitter та Telegram зупинити спроби Росії поширювати іспаномовну дезінформацію про вторгнення в Україну.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.24
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе