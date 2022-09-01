Про це інформують на офіційному обліковому записі Twitter.

У повідомленні наголошують, що деякі користувачі вже могли побачити редагований твіт. Наразі ця функція знаходиться на стадії тестування.

"Якщо ви бачите відредагований твіт, це тому, що ми тестуємо кнопку редагування", - пише Twitter.

Цікаво те, що не всі користувачі з радістю сприйняли нову функцію у Twitter. На думку деяких з них, незмінність твітів й була особливістю Twitter.

Поява такої функції була найвищою у запитах користувачі, утім не всі з радістю сприйняли можливе оновлення. На думку деяких з них, особливість Twitter була саме у незмінність твітів.

"Ми скоро втратимо оригінальність, Twitter", - написав один із користувачів.