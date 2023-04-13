У 2022 році повністю знищено міжнародне законодавство, - екснардеп Фірсов
Єгор Фірсов, військовослужбовець ЗСУ, народний депутат України VII та VIII скликань, вважає, що сьогодні вже немає ніяких міжнародних угод та інституцій, на які можна сподіватися, бо вони всі знищені
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я, як людина з фронту, по-іншому дивлюся на світ. З 2014 року не існує взагалі жодного міжнародного законодавства, тому що одна з ключових країн його брутально порушила. Світ ще у 2014 році дуже кволо зреагував, а зараз у 2022 році повністю знищено міжнародне законодавство. Тобто про всі Женевські конвенції та всі міжнародні угоди після Другої світової війни можна забути, бо один з гравців це все нехтує та нічого не виконує", - сказав народний депутат України VII та VIII скликань.
Єгор Фірсов зазначив, що у світу є величезна помилка - вважати, що з Росією ще якось можна домовитися.
"Світ дуже слабо реагує на терористичну агресію РФ. Крім того, є різний світ. Ми знаємо світ Заходу, який нам активно допомагає, ми це цінуємо і ніколи не забудемо. Але є ще Китай, від якого йде не менша небезпека, бо він легітимізує дії країни-терористки. Також є Індія, яка тримається нейтралітету щодо війни в Україні. Є країни Африки, можливо, вони не такі впливові, але інколи їх позиції грають на користь країни-агресорки. Тому, тут можна зробити два висновки: перший - немає ніяких міжнародних угод та інституцій, на які можна сподіватися, бо вони знищені, а другий – сподіватися можна виключно на себе, на власні сили українців, які зараз захищають країну і роблять все, щоб ворог був знищений", - підкреслив Фірсов.
- 30 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня - злий жарт. Згодом він назвав це рішення "ляпасом для міжнародної спільноти".
- 31 березня у Білому домі заявили, що Росії не місце в Раді безпеки ООН, однак наразі немає легального шляху, щоб позбавити агресора постійного членства.
- 1 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що головування Росії в Радбезі ООН доводить банкрутство таких інституцій.
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