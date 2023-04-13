У 2022 році повністю знищено міжнародне законодавство, - екснардеп Фірсов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я, як людина з фронту, по-іншому дивлюся на світ. З 2014 року не існує взагалі жодного міжнародного законодавства, тому що одна з ключових країн його брутально порушила. Світ ще у 2014 році дуже кволо зреагував, а зараз у 2022 році повністю знищено міжнародне законодавство. Тобто про всі Женевські конвенції та всі міжнародні угоди після Другої світової війни можна забути, бо один з гравців це все нехтує та нічого не виконує", - сказав народний депутат України VII та VIII скликань.

Єгор Фірсов зазначив, що у світу є величезна помилка - вважати, що з Росією ще якось можна домовитися.

"Світ дуже слабо реагує на терористичну агресію РФ. Крім того, є різний світ. Ми знаємо світ Заходу, який нам активно допомагає, ми це цінуємо і ніколи не забудемо. Але є ще Китай, від якого йде не менша небезпека, бо він легітимізує дії країни-терористки. Також є Індія, яка тримається нейтралітету щодо війни в Україні. Є країни Африки, можливо, вони не такі впливові, але інколи їх позиції грають на користь країни-агресорки. Тому, тут можна зробити два висновки: перший - немає ніяких міжнародних угод та інституцій, на які можна сподіватися, бо вони знищені, а другий – сподіватися можна виключно на себе, на власні сили українців, які зараз захищають країну і роблять все, щоб ворог був знищений", - підкреслив Фірсов.