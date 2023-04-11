У 2022 році в Україні дерусифікували майже 10 тис. назв і демонтували 145 пам'ятників
Минулого року в Україні перейменували майже 10 тисяч назв і демонтували 145 пам'ятників пов'язаних із країною-спонсоркою тероризму Росією та колоніальним минулим
Про це інформує в телеграмі пресслужба Верховної Ради України з посиланням на заяву першої заступниці голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Ірини Констанкевич.
"За 2022 рік в Україні перейменували майже 10 тисяч топонімів та демонтували 145 пам’ятників, пов’язаних з пропагандою російської імперської політики", – сказала Констанкевич.
Повідомляється, що серед демонтованих пам'ятників 28 присвячені письменникові РФ Олександру Пушкіну, 4 – полководцю Олександру Суворову, 4 – радянському письменникові Миколі Островському, 9 – Максиму Горькому, один – російській імператриці Катерині ІІ та ще понад 20 – визволителям з СРСР.
Це не остаточна інформація, адже процес демонтажу та дерусифікації триває.
Станом на кінець грудня минулого року на розгляді у громадах перебували десятки топонімів, пам'ятників та знаків, які планувалися до перейменування чи демонтажу.
"Маємо ще багато роботи у кожному населеному пункті нашої держави. Час присвоювати вулицям, скверам, площам імена дійсно Героїв, тих, хто щиро любив і любить Україну. Завдання кожного з нас – виховати покоління, яке знає свою справжню історію!" – наголосили у ВРУ.
- Раніше у Києві перейменували проспект і площу Перемоги, загалом дерусифікували 31 назву.
- 23 березня депутати Київської міської ради підтримали перейменування ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульварів, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим.
- У Ніжині міська рада перейменувала вулицю на честь Героя України Олександра Мацієвського, якого росіяни розстріляли за слова "Слава Україні".
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