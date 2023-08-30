У 6 областях України є знеструмлення через обстріли
На Донеччині через обстріл вимикалася ЛЕП, що призвело до знеструмлення міста Покровськ і прилеглих селищ. Також зафіксовано знеструмлення ще в 5 областях
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Триває ворожий терор прифронтових і прикордонних із РФ областей. На Донеччині через обстріл вимикалася лінія 110 кВ, що призвело до знеструмлення міста Покровськ та прилеглих селищ. Без світла залишалися понад 7 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають", - ідеться у повідомленні.
На Харківщині через обстріли є знеструмлення абонентів у Куп’янському та Дворічанському районах. Також пошкоджено газопровід багатоквартирного будинку у місті Куп’янськ.
Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській і Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це безпечно, зазначили в Міненерго.
- У ніч на 30 серпня на Львівщині майже 400 міст та сіл залишилися без світла через негоду.
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