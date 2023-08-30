У 6 областях України є знеструмлення через обстріли

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Триває ворожий терор прифронтових і прикордонних із РФ областей. На Донеччині через обстріл вимикалася лінія 110 кВ, що призвело до знеструмлення міста Покровськ та прилеглих селищ. Без світла залишалися понад 7 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають", - ідеться у повідомленні.

На Харківщині через обстріли є знеструмлення абонентів у Куп’янському та Дворічанському районах. Також пошкоджено газопровід багатоквартирного будинку у місті Куп’янськ.

Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській і Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це безпечно, зазначили в Міненерго.