Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Бахмуті залишилося менше ніж 3000 осіб ті, які навідріз відмовляються евакуюватися. По дітях наша статистика - ті, які можуть евакуюватися - це 33 дитини", - каже очільник Донеччини.

Кириленко наголосив, що евакуація продовжується не тільки в Бахмуті, а й по всій лінії фронту.

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"Для прикладу в Авдіївці, де менше півтори тисячі осіб, сім днів тому залишилось 42 дитини, наразі - вже 13. Знову ж таки це ті діти, які з батьками навідріз відмовляються евакуюватися", - наголосив Кириленко.

Начальник ОВА розповів, що на Донеччині евакуація триває, у першу чергу дітей з батьками.