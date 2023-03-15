У Бахмуті на Донеччині залишається близько 3 тис. жителів, серед них 33 дитини
Станом на 15 березня на території міста Бахмут Донецької області залишається близько 3 тисяч мирних жителів, серед них 33 дитини
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"У Бахмуті залишилося менше ніж 3000 осіб ті, які навідріз відмовляються евакуюватися. По дітях наша статистика - ті, які можуть евакуюватися - це 33 дитини", - каже очільник Донеччини.
Кириленко наголосив, що евакуація продовжується не тільки в Бахмуті, а й по всій лінії фронту.
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"Для прикладу в Авдіївці, де менше півтори тисячі осіб, сім днів тому залишилось 42 дитини, наразі - вже 13. Знову ж таки це ті діти, які з батьками навідріз відмовляються евакуюватися", - наголосив Кириленко.
Начальник ОВА розповів, що на Донеччині евакуація триває, у першу чергу дітей з батьками.
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