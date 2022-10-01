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Головна Світ У Байдена назвали несподіванкою заявку України на вступ до НАТО, - Politico

У Байдена назвали несподіванкою заявку України на вступ до НАТО, - Politico

1 жовтня, 2022 субота
11:01
Світ Ненсі Пелосі

Подача президентом Володимиром Зеленським заявки про прискорений вступ України до НАТО стала несподіванкою для адміністрації президента США Джо Байдена

Про це передає Politico.

"За словами двох американських чиновників, знайомих із внутрішніми дискусіями, заява України про те, що вона прагне прискореного вступу до НАТО, стала несподіванкою для адміністрації Байдена", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі не підтримала запит України на прискорений вступ до НАТО через кілька годин після того, як президент Володимир Зеленський зробив відповідну заяву.

Так, на запитання Politico, чи підтримує вона вступ України до НАТО, Пелосі відмовилася чітко схвалити заявку, але сказала, що підтримує "гарантії безпеки" для України.

"Ми дуже віддані демократії в Україні. Виграймо цю війну. Але я була б за те, щоб Україна мала гарантії безпеки", - цитує видання Пелосі.

  • 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
  • Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в Альянсі.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.
  • Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.

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Новини
НАТО
США
Ненсі Пелосі
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